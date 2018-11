Heringsdorf

Der Weltrekord ist auf Usedom: André Domke hat am Sonntag in seinem Restaurant „Fischpavillon Domke“ die größte Fischsülze der Welt produziert. Die Sülze, gefüllt mit leckerem Ostseefisch, brachte 182,4 Kilogramm auf die Waage. Bestätigt wurde der Weltrekord von Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland, das gegenwärtig um die 900 Weltrekorde in Deutschland gelistet hat. Zum Ostseefisch hatte Domke in den Metallbehälter Kräuter, Gemüse, Gewürze und Aspikpulver gepackt. Kurz nach dem Stürzen der pommerschen Sülze konnten die vielen Schaulustigen davon auch kosten. Für fünf Euro gab es eine Portion, jeweils einen Euro davon spendete Domke an den Kinderhospiz Greifswald. Unterstützt wurde der Gastronom neben seinem Team von Boxtrainer Ulli Wegner.

Henrik Nitzsche