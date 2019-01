Kopenhagen/Insel Usedom

Sie ist das neue Gesicht beim „Usedom-Krimi“: Die Dänin Rikke Lylloff (40) spielt an der Seite von Katrin Sass die Kommissarin Ellen Norgaard. Drei Folgen in drei Wochen gibt es jetzt im Ersten.

Laut Drehbuch wurden Sie auf Usedom geboren und verbrachten ihre Kindheit auf der Insel. Wo liegen ihre eigentlichen Wurzeln?

In Frederiksberg, einer Kommune im Großraum Kopenhagen. Dort habe ich auch meine Kindheit verbracht. Inzwischen lebe ich in Aarhus bei meinem Freund. Ich bin aber auch sehr oft in Deutschland, vor allem in Berlin.

Und seit einiger Zeit auch häufiger auf Usedom. Wie sind Sie denn am Set aufgenommen worden?

Alle waren sehr nett. Ich habe mich wohlgefühlt, wobei ich anfangs etwas nervös war und wegen meiner Deutsch-Kenntnisse nicht so viel geredet habe. Dann haben wir angefangen zu arbeiten.

Als Dänin sprechen Sie doch sehr gut deutsch. Wo haben Sie das gelernt?

Danke. In der 7. Klasse konnten wir wählen zwischen Deutsch und Französisch. Da habe ich mich für Deutsch entschieden. Ich kann mich noch gut an unsere damalige Deutschlehrerin, eine Österreicherin, erinnern. Sie war laut, hatte rote Haare und viel Humor. Auf dem Gymnasium hatte ich von der 10. bis zur 12. Klasse Deutschunterricht. Etwas weniger gesprochen habe ich in der Zeit, als ich mit einem Amerikaner verheiratet war. Da war Englisch angesagt.

Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen?

Meine Schauspielausbildung absolvierte ich zwischen 2000 und 2004 an der „National School of Acting“, die dem Theater in Odense angegliedert ist. Dort habe ich viele Jahre gespielt. Später pendelte ich zwischen Europa und den Staaten. Ich stand auch für diverse Broadway-Produktionen auf der Bühne. In Kopenhagen habe ich auch schon mal den Hamlet gespielt.

Sie haben inzwischen drei Filme auf Usedom gedreht. Haben Sie schon mehr gesehen als nur die Hotels, den Strand und das „Mörderhus“ in Morgenitz?

Ja. Die Natur ähnelt der in Dänemark. Wir haben allerdings nicht diese breiten Sandstrände. Beeindruckend finde ich die vielen Alleen, die für Autofahrer auch ziemlich gefährlich sein können. Sie sind eng, aber schön. Dann gibt es Ecken, wo abgestorbene Bäume im Wasser stehen. Das ist unheimlich und mysteriös. Ich mag auch, wenn wir morgens zeitig drehen und der Nebel noch da ist. Auch das ist Krimi-Stimmung.

Sie spielen eine Kommissarin in einem eher ruhigeren Krimi. Würden Sie sich wünschen, dass es bei den Usedom-Folgen manchmal actionreicher zugeht?

Nein. Ich mag zwar, wenn ich meinen Körper beanspruchen muss. Diese Reihe lebt und funktioniert mit der Landschaft, dem Kriminalfall und persönlichen Beziehungen, Geschichten und starken Rollen. Entscheidend ist, dass die Geschichte gut ist.

Die Hauptrolle hat Katrin Sass. Sie spielt die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Kommen Sie mit Ihr klar?

Ja. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich liebe ihr Spiel. Ihr Gesicht ist so markant.

Können Sie eigentlich mit einer Waffe umgehen?

Naja. Ich hatte im Vorfeld der Dreharbeiten eine Übungsstunde mit einem Schießtrainer. Dabei ging es aber nur um die Handhabung. Bis jetzt musste ich die Waffe in den Filmen noch nicht ziehen, geschweige denn einsetzen. Vielleicht steht ja mal so eine Szene im Drehbuch.

Was schaut sich eine Schauspielerin eigentlich privat gerne im Fernsehen an?

Ich liebe Serien und schaue hauptsächlich bei Netflix. Zuletzt habe ich mir ,Babylon Berlin’ angeschaut. Ich mag aber auch amerikanische Komödien. Krimis schaue ich eher weniger. In Deutschland sind die Leute viel mehr an Krimis gewöhnt.

Wobei Sie doch die Kultganoven um Egon in Ihrem Land haben, die Olsenbande. Ist das ein Begriff?

Auf alle Fälle. Die Reihe ist Kult. Mit den Komödien bin ich aufgewachsen.

Haben Sie noch einen großen Traum?

Mein Traum ist es, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich noch spielen will oder nicht. Das ist ein unsicherer Beruf, damit muss ich leben. Schön wäre es, wenn ich meine Karriere in meinen eigenen Händen habe. Zumindest weiß ich heute schon, was ich im nächsten Jahr spiele.

