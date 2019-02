Insel Usedom

Der Usedom-Krimi wurde jetzt für den Publikumspreis der Goldenen Kamera nominiert. Gesucht wird die beste Heimatserie. Konkurrieren müssen die Hauptdarstellerinnen Katrin Sass und Rikke Lylloff mit Serien, wie „Großstadtrevier“, „Der Bergdoktor“ oder „Nord bei Nordwest“. In der nächsten Woche feiert der Usedom-Krimi ein kleines Jubiläum. Dann beginnen nämlich in Bansin die Dreharbeiten für die zehnte Folge mit dem Arbeitstitel „Strandgut“. Im Mittelpunkt des Films stehen ein einsames Kind, Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg, die Konkurrenz zwischen Dänen und Usedomern um die lukrativen Bergungsaufträge sowie der Fund einer Wasserleiche. Regie führt Andreas Herzog. Am Donnerstag, 21. Februar, wird um 20.15 Uhr im Ersten die Folge „Mutterliebe“ ausgestrahlt.

Die siebte Ausgabe der Reihe, „ Geisterschiff“, die am Donnerstagabend in der ARD ausgestrahlt wurde, hatte erneut sehr gute Einschaltquoten. 5,35 Millionen Zuschauer sahen den Streifen, was einem Marktanteil von 17,1 Prozent entsprach. Es war der zweitbeste unter allen Sendern nach dem ZDF, wo „Der Bergdoktor“ ausgestrahlt wurde (6,5 Millionen Zuschauer/21,8 Prozent).

Henrik Nitzsche