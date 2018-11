Groß Toitin

Der usedomer Bauunternehmer Jörn Sievers liegt im Streit mit seinem Sohn. Es geht um Eifersüchteleien und einen nicht enden wollenden Generationskonflikt. Der Verlobte seiner Tochter arbeitet in seiner Baufirma, versteht sich gut mit seinem Schwiegervater – und wird plötzlich tot aufgefunden. Natürlich wendet sich Sievers promt an die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, inselweit bekannte Witwe mit düsterer Vergangenheit. Sie vermittelt fortan zwischen Vater und Sohn und dringt dabei tief in die Gedankenwelt Familie vor. Ehrenamtlich, versteht sich. Den Fall übernimmt die junge Kommissarin Ellen Norgaard. Der neunte Usedom-Krimi ist geboren.

Schauplatz für den Film, der voraussichtlich im Herbst 2019 erscheinen wird, ist unter anderem die prunkvolle Villa von Bauunternehmer Sievers, gespielt von Christian Kuchenbuch, auf Usedom. Tatsächlich liegt diese jedoch nicht auf der Insel, sondern im kleinen Dörfchen Groß Toitin bei Jarmen. Als Kulisse erschien er den Filmemachern ideal. Ebenso wie den Schauspielern. Rikke Lylloff, im Film Kommissarin Ellen Norgaard aus Dänemark, gefällt besonders die Arbeitsatmosphäre am beschaulichen Gutshof: „Die Natur und die Ruhe hier sind ideal für den Dreh“, sagt sie. „Man kann den Alltag hier komplett hinter sich lassen und sich voll auf die Arbeit konzentrieren.“

Gleichberechtigung in der Branche fehlt

Die hübsche Dänin ist bereits zum vierten Mal beim Dreh eines Usedom-Krimis in der Hauptrolle. Von ihrer fiktiven Landsmännin, der Kommissarin Norgaard, ist sie sehr angetan. „Ich kann mich gut mit ihr identifizieren. Sie ist sehr direkt, aber auch humorvoll“, so Lylloff. „Aber die Sprache ist eine Herausforderung für mich“, erzählt sie mit Blick auf das Drehbuch des Films. Das stammt von Marija Erceg. Zum zweiten Mal verfasste die Autorin den Text für die Schauspieler. „Es ist sehr menschlich geschrieben“, lobt Krimi-Urgestein Katrin Sass die Arbeit ihrer Kollegin. Dass die erfahrene Schauspielerin hin und wieder einige Worte des Skripts durch ihre eigenen ersetzt, stört Erceg nicht.

„Man kann solche Texte nicht immer mundgerecht servieren“, so die Autorin. Als Frau ein Drehbuch für einen Fernsehfilm zu schreiben, sei keine Selbstverständlichkeit, meint sie. Umso mehr freue es sie, die Krimi-Reihe mitgestalten zu dürfen. Beim Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen reagiert Schauspielerin Sass gereizt. „Wir Frauen sind in der Filmbranche deutlich unterrepräsentiert und haben meist eine geringere Gage als Männer“, meint sie. „Es dürfte eigentlich überhaupt nichts Besonderes sein, wenn eine Frau ein Drehbuch schreibt. Aber da wir ständig darüber reden müssen, ist klar, dass noch immer etwas falsch läuft.“

Mit vereinter Frauenpower sollen die letzten Szenen des Films abgedreht werden. Am Samstag kommt das Gutshaus in Groß Toitin nochmal vor die Kamera, bevor es für die Innenaufnahmen nach Berlin geht. Geplanter Drehschluss ist am vierten Dezember. Einen finalen Titel hat der neue Usedom-Krimi noch nicht. „Träume“ lautet der offizielle Arbeitstitel. „Es passt zum Inhalt des Films“, meint Bettina Melzer, Geschäftsführerin der Krimi-Reihe. „Der Name kann sich aber noch ändern.“ Konkrete Details zur Handlung verrät sie nicht. „Es wird vor allem um das Thema Immobilien gehen. Außerdem steht die deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Polizei im Vordergrund“, so Melzer.

Flemming Goldbecher