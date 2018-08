Bansin

Ein 85 Jahre alter Urlauber aus Hamburg bekam Donnerstagmittag beim Gang in die Ostsee einen Herzinfarkt und starb. Wie Augenzeugen berichten, war der Rentner gegen 13 Uhr erst wenige Momente im Wasser und brach dann zusammen. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Polizei geht bei dem Urlauber von einem natürlichen Tod am Strand aus. „Er ist nicht ertrunken. Somit ist er kein Badetoter“, erklärt Polizeisprecher Axel Falkenberg.

Am Sonntag und am Montag starben in Zinnowitz und Zempin Badegäste beim Gang in die Ostsee.

Hannes Ewert