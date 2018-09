Ahlbeck

Der Aufschrei vieler Touristiker auf der Insel Usedom hat gefruchtet: Der Saisonfahrplan der Bahn, der den Halbstundentakt zwischen Wolgast und Trassenheide sowie Swinemünde-Zentrum garantiert, endet in diesem Jahr nun doch später.

Züge bis 7. Oktober im Halbstundentakt

Die Züge werden bis einschließlich 7. Oktober tagsüber im Halbstundentakt fahren. Die Landesregierung hat den Vertrag mit der Deutschen Bahn über den Saisonfahrplan, der ursprünglich bis zum 23. September galt, entsprechend verlängert. Das teilte gestern Ministeriumssprecherin Marlies Hempel mit.

Änderung nach Hinweisen der Usedomer

„Wir folgen damit den Hinweisen der Usedomer, dass auch im Monat September noch viele Urlauber auf der Insel sind, die besonders stark die Bahn nutzen. Da die Züge auch in den vergangenen Jahren meist bis Anfang Oktober verdichtet eingesetzt wurden, haben wir die DB Regio beauftragt, dies auch in diesem Jahr zu tun“, sagt Verkehrsminister Christian Pegel (SPD).

Saisonfahrplan startete früh

Der Saisonfahrplan im Rahmen des Verkehrsvertrags Usedom begann in diesem Jahr aufgrund des sehr frühen Himmelfahrttermins am 10. Mai früher als in den Vorjahren und hätte daher regulär auch früher geendet.

„Die Deutsche Bahn fährt nun 14 Tage länger als ursprünglich vereinbart und deckt damit auch noch die Woche um den 3. Oktober herum ab“, so Pegel.

Land zahlt dafür 170000 Euro

Knapp 170 000 Euro nimmt das Land für diese Verlängerung in die Hand. Der Jahresfahrplan 2019 sieht für Usedom eine Saisonregelung vom 25. Mai bis 6. Oktober vor.

Nitzsche Henrik