Labömitz

Der Bio-Landwirt Paul Jahnel will neue Wege bei der Vermarktung seiner tierischen Produkte gehen. „Im nächsten Jahr wollen wir damit beginnen, die Milch unserer Schafe und Ziegen zu Käse zu verarbeiten. Dazu sind noch einige Investitionen notwendig und nicht zuletzt auch Fertigkeiten beim Melken. Wir üben aber schon“, sagt Jahnel.

300 Liter Milch im Jahr

Ein Schaf zu melken dauere wesentlich länger als das Melken einer Kuh. Jahnel rechnet je Schaf mit einer Jahresleistung von 300 Litern. Der hohe Fettgehalt und der Anteil an der sogenannten Orot-Säure machen die Milch besonders wertvoll und rechtfertigen nach Ansicht des Labömitzers den Aufwand - und natürlich auch den höheren Preis.

Orot-Säure für Zellwachstum und bessere Gehirnleistung

Er hat sich lange mit der Wirkung der Orot-Säure beschäftigt, deren Anteil in Schafsmilch doppelt so hoch sein soll wie in Kuhmilch. „Sie fördert das Zellwachstum, kann geschädigte Nervenzellen regenerieren und bereits angegriffene reparieren“, erklärt Jahnel aus dem Stehgreif.

„Auch die Gehirnleistung soll sich durch den Verzehr verbessern lassen. Vielleicht ist das ein Grund für das hohe Alter der Menschen im Kaukasus, die häufig Schafs- und Ziegenmilch zu sich nehmen.“

Weiden werden wieder grün

Paul Jahnel hat seine 34 Milchschafe bei einem Bio-Landwirt in Thüringen gekauft. Die Weiden, auf denen sie grasen, werden nach wochenlanger Trockenheit langsam wieder grün. Der Regen hat den Flächen gut getan.

Keine Futterprobleme im Winter

Wenn das Wetter ungemütlich wird, flüchten sich die Tiere in ihren nahen Offenstall. Er werde im Winter keine Futterprobleme bekommen, sagt der Labömitzer. Er bewirtschaftet rund 80 Hektar, die er je zur Hälfte als Grün- bzw. Ackerland nutzt. „Ich habe vor allem Futterpflanzen wie Luzerne angebaut und weniger Feldfrüchte.“

Trotzdem macht auch er sich Sorgen über die extrem wechselnden Witterungsbedingungen, die das Wirtschaften unter freiem Himmel in Zukunft komplizierter machen würden.

Tiere mit Wasserwagen getränkt

Das vorige Jahr sei besonders nass gewesen und das diesjährige habe sich genau umgekehrt erwiesen. Die Gräben seien durch die lange Trockenheit zu 50 Prozent leer gewesen, sodass die Pächter ihre Tiere mit Wasserwagen tränken mussten.

Und auch den Zustand der umliegenden Seen findet der Bauer besorgniserregend: „Der Kachliner See ist extrem ausgetrocknet und weil auch der Gothensee über keinen natürlichen Zufluss verfügt, ist auch hier der Wasserstand deutlich zurückgegangen.“

Jersey-Rinder aus Dänemark

Zu Jahnsels Viehbestand gehört neben 15 munteren Ziegen auch eine Herde Jersey-Rinder. Die hat er von Dänemark auf die Insel geholt.

Laut Wikipedia zählt das Jersey-Rund zu den ältesten Rinderrassen der Welt, stammt ursprünglich von der Kanalinsel Jersey und wurde dort über Jahrhunderte ohne Beeinflussung durch andere Rassen gezüchtet. Die Milch der als besonders ruhig und sanft geltenden Tiere liefert Paul Jahnel an den Welziner Käser Steffen Schultze.

Ingrid Nadler