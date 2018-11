Zempin

Die gelernte Einzelhandelskauffrau Anne Düllmann aus Zempin hat ihre besondere Vorliebe zur Näherei entdeckt. Das passierte aber erst so richtig, als sie vor einiger Zeit im Bansiner Stoffladen fündig wurde. Das in seiner Art einzige Geschäft auf der Insel gefiel ihr so gut, dass sie auf Stundenbasis nun hier auch arbeiten kann. Im Geschäft hat sie schon viele schöne Stoffe für die Kinder Finn (12) und Levi (3) entdeckt. Daheim hat sie dann an der Nähmaschine daraus etwas angefertigt. Die junge Frau ist eine echte Insulanerin. Gemeinsam mit Ehemann Martin fühlt sich die Familie im schmucken Häuschen glücklich und zufrieden. „Die Insel ist zu jeder Jahreszeit wunderschön. Wir möchten gar nicht woanders leben“, sagt sie. Die eher zurückhaltende Frau mag Blumen, besonders Freesien. Und sie ist vor allem von Rockmusik angetan. Einen Urlaubstraum hat die Familie auch noch – einmal in die Staaten fliegen.FOTO: GERT NITZSCHE

Gert Nitzsche