Heringsdorf

Zum wiederholten Mal haben in dieser Woche Fahrzeuge für mehr als 45 Minuten die Zu-/Ausfahrt zur Garage des Kurhotels in Heringsdorf versperrt. Direktorin Michaela Hendlmeier ist verärgert. „Damit war gleichzeitig der gesamte ausgewiesene Rettungsweg für das Kurhotel durch Baufahrzeuge blockiert“, schildert die Hoteldirektorin. Die Fahrzeuge gehören zur Baustelle „Tourismus-Service-Center“ in Heringsdorf in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels.

Zwar seien die Fahrzeugführer angesprochen worden, da kein Hotelgast die Garage verlassen konnte, doch es sei nichts passiert. „Nach meinen persönlichen Anrufen beim Bauamt in Ahlbeck erklärten mir sowohl Frau Hartwig als auch der Sachgebietsleiter, Herr Knüppel, dass dies nicht ihre Angelegenheit wäre. Auf meinen Hinweis, dass es sich um die Baustelle des Eigenbetriebes handelt, wurde die Zuständigkeit dennoch negiert“, schildert Hendlmeier. Aber als Hauseigentümer sei das Hotel verantwortlich für die Freihaltung der Rettungswege. Es könne nicht angehen, dass ein kommunaler Bauträger Sonderrechte genieße und Baufahrzeuge Ausfahrten nach gut Dünken blockieren dürfen. Für Hendlmeier ist die Gemeinde blind in Sachen Sicherheit, wenn es um ihre eigenen Belange gehe.

Dagegen verwahrt sich Kurdirektor Thomas Heilmann ganz energisch. „Auch wir als Kommune müssen uns an die Einhaltung der Gesetzlichkeiten halten. Das gilt auch für das Freihalten von Rettungswegen und Zu- bzw. Ausfahrten“, sagt er. Für die Einhaltung der Vorschriften sei auf einer Baustelle immer der Bauleiter verantwortlich. Als Chef des Eigenbetriebes Kaiserbäder werde er aber zur nächsten Bauberatung für das neue Tourismus-Service-Center noch einmal die Freihaltung von Rettungsgassen und Garageneinfahrten anmahnen, um künftig Ärger zu vermeiden.

Cornelia Meerkatz