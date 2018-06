Trotz Niedrigzinsen und zunehmender Regulatorik kann sich die Volksbank Wolgast weiter am regionalen Markt behaupten und ihre Position teilweise sogar ausbauen. Im Jahr 2017 habe sich die Bilanzsumme um 5,2 Prozent auf 175,8 Millionen Euro erhöht, berichtet Bankvorstand Doreen Heine. Verantwortlich sei dafür der unerwartet hohe Einlagenzuwachs von 5,3 Prozent auf 154 Millionen Euro. „Dabei hielt der Trend der kurzfristigen Geldanlage angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter an“, so Heine.

Der Bankvorstand Doreen Heine und Ronny Bauch. Quelle: Foto: Tom Schröter

Auch die Akzeptanz der regionalen Kreditgenossenschaft konnte im vergangenen Jahr weiter gesteigert werden. Wie Bankvorstand Ronny Bauch informiert, sei dank eines Neuzugangs von 123 Mitgliedern die Gesamtzahl der Bankteilhaber auf den neuen Rekord von 2122 gewachsen. Ursache sei die Philosophie der Volksbank, wonach nicht die schnelle Gewinnmaximierung, sondern die Förderung von Mitgliedern und Kunden im Fokus stünden. „Andererseits“, so räumte Bauch ein, „wird es für kleine Banken immer schwieriger, da durch das allgemeine Umfeld der geringen Zinsen unser Geschäftsmodell erschwert wird.“

Laut Bauch fordert die aktuelle Entwicklung für die Volksbank in mehrerlei Hinsicht einen Spagat. Einerseits seien der traditionelle Service vor Ort und ein möglichst enges Filialnetz aufrecht zu erhalten, um weiterhin Kundennähe zu gewährleisten. Andererseits würden auch den kleinen Banken hunderte gesetzliche Vorschriften und Ausführungsbestimmungen auferlegt, was eigentlich damit zusammenhänge, dass sogenannte systemrelevante Banken bei einem erneuten Finanzcrash finanziell besser abgesichert sind.

Hinzu komme, dass die Volksbank Wolgast auch mit der zunehmenden Digitalisierung Schritt halten müsse. Online-Banking, Überweisungen mit dem Smartphone durch Fotografieren der betreffenden Rechnung und vieles mehr gehörten inzwischen auch in der Genossenschaftsbank zum Arbeitsalltag. „Demnächst soll auch für unsere Kunden das Bezahlen per Smartphone an der Kasse im Einzelhandel eingeführt werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt der Volksbank in Frankfurt/Main wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen“, erklärt Ronny Bauch.

Alles in allem ist Doreen Heine mit der Entwicklung der Volksbank Wolgast zufrieden. „Die in der Bilanz eingestellten Kundenkredite stiegen im vorigen Jahr um 7,6 Prozent auf 89,8 Millionen Euro“, teilte sie mit. Zu dem Zuwachs hätten sowohl die mittelständische Firmenkundschaft als auch die Privatkunden beigetragen. Letztere hätten das niedrige Zinsniveau genutzt, um hauptsächlich in Bau, Ausbau, Renovierung und energetische Sanierung von Wohnungen und Häusern zu investieren. Der Jahresüberschuss betrage 405000 Euro, wobei vier Prozent als Dividende auf die Konten der Mitglieder fließen. Der übrige Teil stärkt das Eigenkapital der Bank.

Tom Schröter