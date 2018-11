Wolgast

Nichtschwimmer wären an diesem Abend gnadenlos abgesoffen. Für die prekäre Finanzlage vieler Kommunen bemüht Finanzdezernent Dietger Wille vom Landkreis Vorpommern-Greifswald bei seiner Präsentation ein um Luft ringendes Männchen, das gut zehn Meter unter der Wasseroberfläche ums Überleben kämpft. Wolgasts Stadtoberhaupt Stefan Weigler zitiert einen Kollegen mit den Worten, dass alle Gemeinden im gemeinsamen Boot mit zu vielen Löchern sitzen. „Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Das gilt für die Gemeinden als auch für den Kreis“, sagt Landrat Michael Sack (CDU). Er und Wille haben Bürgermeister, Leitende Verwaltungsbeamte und Kämmerer nach Wolgast eingeladen, um über die kommunalen Haushalte zu reden.

Um viele steht es schlecht. „Von den 140 Gemeinden im Landkreis sind in diesem Haushaltsjahr 20 in ihrer Leistungsfähigkeit gesichert“, so Wille. Bei 89 Gemeinden steht „weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit“. Neun Gemeinden würden seit zehn Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr hinbekommen. „Deutlich über die Hälfte aller Kommunen im Kreis haben Probleme“, sagt Wille, der Anfang November für die Gemeinden eine gute Nachricht hatte. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat seine aktuelle Gemeindefinanzanalyse vorgelegt und schlägt die Senkung der Kreisumlage von 46,36 auf 45,5 Prozentpunkte vor. Die Änderung soll 2019 in Kraft treten, vorausgesetzt der Kreistag stimmt zu. Der Kreis verzichtet damit auf 1,9 Millionen Euro. Im nächsten Schritt könnte die Umlage 2020 auf 45 Prozent sinken.

Hört sich nach Entlastung an, ist aus Sicht von Marco Biedenweg, Kämmerer des Amtes Usedom-Nord, aber noch zu wenig. „Trotz der sinkenden Kreisumlage müssen unsere fünf Gemeinden im Amt im nächsten Jahr 210 000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Das hängt mit der Steuerkraft der Kommunen zusammen“, sagt Biedenweg. Er sieht vor allem das Land im Rahmen des Finanzausgleiches in der Pflicht, dem Kreis und damit auch den Kommunen mehr Mittel auszureichen. Denn in vielen Gemeinden können die Pflichtaufgaben, geschweige denn freiwillige Leistungen kaum noch erbracht werden. Die Folge: Die Qualität der Aufgabenerfüllung leidet. Investitionen können nur in geringem Umfang und häufig nur mit Hilfe von Fördermitteln oder Krediten getätigt werden. „Wenn ich und die Gemeindevertreter auf ihre Aufwandsentschädigungen verzichten würden, die Senioren keine Blumen, die Sportler keine Pokale mehr bekämen, selbst dann reicht es bei uns im Haushalt nicht“, klagt Astried Zschiesche, Bürgermeisterin von Groß Kiesow.

Finanzbedarf für marode Kreisstraße: 192 Mio. Euro

Bei den freiwilligen Leistungen im Jahr liege die Spanne in den Gemeinden zwischen 138 und 238 Euro pro Einwohner, beim Kreis sind es 43,80 Euro, rechnet Dietger Wille vor. Und bemühte den Dreiklang, der für den Landkreis tonangebend ist: „Schuldenreduzierung, Entlastung der Gemeinden und Investitionen. Das müssen wir hinbekommen.“ Allein für die maroden Kreisstraßen bestehe ein Finanzbedarf von 192 Millionen Euro. „100 Millionen Euro für dringende Maßnahmen“, sagt Wille. Pro Jahr stünden dem Kreis allerdings nur sechs Millionen Euro für die Straßen zur Verfügung, verdeutlichte er das Dilemma.

Die Hälfte des gesamten Haushaltsvolumens des Kreises verschlinge allein der Bereich Soziales, unterstreicht Ilka Heise, Leiterin des Amtes für Finanzen beim Landkreis. Da dürften im Zusammenhang mit dem Plan der Landesregierung zur beitragsfreien Kita die Alarmglocken schrillen: Bis zum 1. Januar 2020 sollen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort sowie entsprechende Tagespflege­angebote komplett abgeschafft werden. „Das ist eine gute Idee mit hoher Strahlkraft für unsere Region. Allerdings habe ich die Sorge, dass die Kosten auf die kommunale Ebene abgeladen werden“, sagt Dietger Wille.

Im nächsten Jahr erwarte der Kreis 3,8 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen. Große Kommunen, wie Wolgast oder die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf schauen dagegen in die Röhre, „wegen der hohen Steuerkraft“, wie Wille betont. Beispielsweise bekomme Wolgast 593 000 Euro weniger, die Kaiserbäder 340 000 Euro. Dennoch zählen beide Kommunen nicht zu den finanzschwachen im Kreis. Der Blick zum „reichen“ Nachbarn führe oftmals zu kommunalem Neid, wie Dietger Wille sagt. „Wir brauchen steuerstarke Kommunen, damit die schwachen nachziehen können“, so Wille.

Henrik Nitzsche