Ueckermünde

Der SPD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald setzt auf Kontinuität: Beim jüngsten Kreisparteitag haben die Sozialdemokraten im Haffhus in Ueckermünde ihren Vorsitzenden bestätigt. zusammen. Bernd Nabert aus Butzow, Polizist im Ruhestand, will sich nun auf die Erneuerung seiner Partei konzentrieren. Neue Mitglieder sollen die Chancen bekommen, stärker in die Parteiarbeit einbezogen zu werden. Nabert an die Seite gestellt sind als stellvertretende Kreisvorsitzende der Torgelower und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann sowie der Gewerkschaftsreferent Erik von Malottki aus Greifswald. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, schwor die Genossen auf ein kämpferisches Wahljahr ein. „Wir sind die einzige Partei die Wirtschaft und Soziales im Blick haben. Deshalb werden wir gebraucht“, so Krüger. Neben den Vorstandswahlen startete auch die Programmdiskussion zum Kommunalwahlprogramm. Nabert: „Wir werden die Menschen in diese Diskussion einbeziehen und machen ein grundlegendes Angebot, wie wir uns ein gutes Leben in unserem Kreis vorstellen. Wir haben die Menschen dabei im Blick.“

Den geschäftsführenden Vorstand bilden Brigitte Witt als Schatzmeisterin (Greifswald), Christopher Denda als Mitgliederbeauftragter (Anklam) und Falko Beitz als Schriftführer (Stolpe auf Usedom). Komplettiert wird das Gremium von den Beisitzern: Johannes Barsch (Greifswald), Cornelia Bunczek (Stolpe auf Usedom), Manuela Pfensig-Ammon (Pasewalk), Kathrin Potratz-Scheiba (Zinnowitz), Yannick van de Sand (Greifswald) und Monique Wölk (Greifswald).

Henrik Nitzsche