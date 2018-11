Bansin

Die waschechte Berlinerin Desiree Dammenhayn ist schon am Dialekt zu erkennen. Nach ihrem Abitur und einem Wirtschaftsstudium hat sie eine Polizeilaufbahn eingeschlagen und ist als Regierungsinspektorin in der Hauptstadt tätig. Sportlich hält sie sich in Schuss im Fitnessstudio. Seit einiger Zeit ist die Insel Usedom ihre zweite Heimat geworden. Natürlich hat es ihr die Bäderarchitektur und der tolle Strand in den Kaiserbädern angetan. „Am Achterwasser zu sein und dort die Natur zu verschiedenen Jahreszeiten zu genießen, das ist besonders schön“, sagt sie und outet sich als Fan des Achterlandes. Sie ist bekennender Fußballfan und oft bei Spielen von Union Berlin dabei. Die Fußballregeln kennt sie inzwischen gut und wenn es eng wird, kann sie ihren beim Bansiner Verein spielenden Schatz Lars Stroth fragen. Die temperamentvolle Frau aus der Hauptstadt hört besonders gern Deutschrock im Radio und bevorzugt nach Feierabend auch mal ein Bierchen.

Gert Nitzsche