Mutter Erde ist vor den Kindern ausgebreitet – symbolisch, ausgeschnitten aus Papier. Ringsherum platzieren die Jungen und Mädchen, nachdem sie ihre Hände in einen Teller mit Farbe getunkt haben, ihren persönlichen Handabdruck, den sie mit ihrem Vornamen versehen. Im Zentrum wiederum stehen andächtig fünf brennende Kerzen, wobei jene in der Mitte ein christliches Kreuz ziert.

Die Kinderkirchentage in der Wolgaster St. Jürgen-Kapelle standen diesmal unter der Überschrift: „Wir sind alle Gottes Kinder – Kinderrechte überall“. Von Dienstag bis Donnerstag versammelten sich jeweils rund 30 Ferienkinder von der 1. bis zur 7. Klasse in der Winterkirche an der Breiten Straße, wo stets schon ein motiviertes Leitungsteam auf sie wartete.

„Zusammensein mit Anderen und das gemeinsame Singen, das macht Spaß“, erklärte Willi (12) aus Wolgast, der sich täglich in das Getümmel stürzte. „Und mir macht es Spaß, mit den Kindern, die ich kenne, etwas zu basteln“, betonte die elfjährige Anna-Sophia. Auf das Thema Kinderrechte angesprochen, antwortete die Wolgasterin ganz ungezwungen: „Kinder haben ein Recht auf Bildung, auf gutes Essen und Trinken, auf Liebe von den Eltern und auf Freunde.“

Die Kinder gestalten gemeinsam ein großes Tuch, das ihnen als Transparent für die Wahrung der Kinderrechte dient. Quelle: Tom Schröter

All dies ist bekanntlich nicht überall selbstverständlich. In St. Jürgen jedoch wurden diese Werte in diesen Tagen praktisch gelebt. Auch Jordan (11) als Mahlzow, der das „Recht auf ein gesundes Leben“ für seine Altersgefährten proklamierte, kam auf seine Kosten: Immer stand in St. Jürgen ein Obstteller mit Apfel- und Orangenstückchen griffbereit, und mittags zog die Schar zum Essen ins nahe Altenhilfezentrum an der Baustraße.

Elisabeth Gebauer (14) gehörte – neben Benjamin Pape, Jonathan Gabriel, Benjamin Bade und Richard Köhncke – zum jugendlichen Leitungsteam. Die Katzowerin ließ sich 2018 unter dem Dach der Evangelischen Jugend Vorpommern zum „Teamer“ ausbilden und opferte dafür mehrere Wochenenden. „Die Arbeit mit den Kindern macht mir Spaß und die Gemeinschaft ist einfach schön. Hier habe ich meine Freunde“, schwärmt die junge Katzowerin, der man die Begeisterung förmlich ansieht.

Hanna Stackelberg, Matthias Ahrens und Gerhild Heller zählten zu den wenigen Erwachsenen auf den traditionell von der evangelischen Kirchengemeinde initiierten Kinderkirchentagen. Sie organisierten, beziehungsweise halfen beim Handwerkeln oder machten Musik. Kreativität und Einfallsreichtum waren bei der Pupperfertigung gefragt. Stoff, Buntpapier, geometrische Figuren, Wolle und vieles mehr kamen zum Einsatz.

„Fatima und der Traumdieb“

Ihren großen Auftritt haben die entstandenen kleinen, lustigen Figuren, wie zum Beispiel Kuh, Schmetterling und König, am Donnerstagnachmittag, wenn das Theaterstück „Fatima und der Traumdieb“ nach einem Märchen von Rafik Schami aufgeführt wird. Das Stück, das sich um einen verschlagenen Schlossherrn dreht, der seinen Knechten die Träume stiehlt, ist auch vor dem Hintergrund der aktuellen Weltpolitik sorgfältig ausgewählt. „Es geht darin um mutige Kinder, die für ihre Träume kämpfen und sich dabei gegen Erwachsene durchsetzen“, erläutert Hanna Stackelberg, Mitarbeiterin im Kirchenkreis Vorpommern.

Die besondere Ferienzeit verbrachten die versammelten Kinder allerdings nicht nur drinnen. Sie nutzten auch das vergleichsweise gute Wetter, um auf dem Gelände rings um die Kapelle gemeinsam das Schwungtuch auszubreiten oder an frischer Luft Ball zu spielen.

