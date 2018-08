Stolpe/Usedom

Stolpe auf Usedom hat sich am Sonnabend selbst das schönste Geburtstagsgeschenk bereitet. Mit einem grandiosen Festumzug, zu dem 60 Festwagen und dutzende kleinere Fahrzeuge gehörten, wurde der 800. Geburtstag des Ortes gebührend gefeiert und die Entwicklung des kleinen Dorfes dargestellt. Ehrengast beim Festumzug war der frühere Ministerpräsident von MV, Erwin Sellering (SPD), der zusammen mit Vize-Bürgermeister Falko Beitz (SPD) und Mitgliedern des langjährigen Stolper Frauenchores ebenfalls auf einem Wagen im Umzug mitfuhr. Hunderte Zuschauer standen am Straßenrand entlang der vier Kilometer langen Strecke und winkten und jubelten den Darstellern der Ortsgeschichte zu. Anschließend wurde zünftig auf dem Dorfanger am Teich bei Blasmusik mit dem 1. Pommerschen Blasorchester Wolgast gefeiert. Auffällig für alle Besucher, darunter viele Usedom-Urlauber, waren die vielen jungen Leute, die sich beim Fest mit eingebracht haben. Die Vorbereitung des Festumzuges hatte Monate gedauert.

Zur Galerie In Stolpe auf der Insel Usedom feierten Einwohner und hunderte Gäste am Sonnabend mit einem grandiosen Festumzug die erste urkundliche Erwähnung des Ortes vor 800 Jahren. Ehrengast war der frühere Ministerpräsident von MV, Erwin Sellering (SPD).

Meerkatz Cornelia