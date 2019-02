Koserow

Am Strand von Koserow wurde am Wochenende Munition aus dem Zweiten Weltkrieg (1939-45) gefunden. Wie die Polizei mitteilt, lag eine Wurfgranate mit einem Durchmesser von acht Zentimetern direkt am Strand. „Sie wurde angespült“, heißt es vom Munitionsbergungsdienst aus Mellenthin. Die Granate wurde von Hinweisgebern in der Nähe der neuen Treppe gefunden, die derzeit zwischen Kölpinsee und Koserow gebaut wird.

Der Munitionsbergungsdienst wurde verständigt und holte das Geschoss ab. Da die Granate offenbar mehr als 70 Jahre im Wasser lag, war sie sehr verrostet. Es konnte auf den ersten Blick nicht geklärt werden, ob die Wurfgranate noch scharf ist. Ein Zünder war aufgrund der Korrosion nicht erkennbar.

Die Munition ist 3,5 Kilogramm schwer und hat 500 Gramm Sprengpulver drin. Immer wieder kommt es vor, dass Munition auf der Insel gefunden wird. Besonders im Inselnorden vermuten Experten noch viele Reste aus dem Zweiten Weltkrieg, da es auch Angriffe auf Peenemünde gegeben hat.

Hannes Ewert