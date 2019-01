Heringsdorf

Nach zwei erfolgreichen Jahren hat das Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf auch Anfang dieses Jahres wieder den Yogaexperten Karsten Roeff ins Haus eingeladen, der vom 1. bis 15. Februar 2019 tägliche Yoga-Events für alle Yoga-Interessierten anbietet, bei denen Ganzheitlichkeit, Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Yogaexperte Roeff erlernte die Kunst des Yogas bei den Yogi-Meistern Asiens. 2010 ließ er sich schließlich auf Mallorca nieder und entwickelte ein inspirierendes Gesundheitskonzept, das er in erstklassigen Häusern auf der Baleareninsel anbietet.

Nun heißt er jeden Yoga-Interessierten, der zum Start in das neue Jahr die Yogapraxis kennenlernen bzw. vertiefen und als Ausgleich zum Alltag etwas entschleunigen möchte, im BALTIC SEA GRAND SPA Usedom herzlich willkommen. Für Tagesbesucher aus der Region bietet das Steigenberger Grandhotel and Spa folgende attraktive Preise an: Teilnahme an einer Yoga-Session inklusive Day Spa Eintritt für 15,00 Euro pro Person, ein Yoga-Tag mit zwei Yoga-Sessions bzw. einer Yoga-Session und einem Klangschalenkonzert inklusive Day Spa Eintritt für 25,00 Euro. Wer eine ganze Yogawoche erleben möchte, kann sich die 10er Yoga-Karte inklusive zehn Yoga-Sessions und Day Spa Eintritt zum Vorzugspreis von 100,00 Euro sichern. Vor und nach Ihrer Yoga-Session steht Ihnen der 2.000 m2 große BALTIC SEA GRAND SPA Usedom mit wunderbarer Saunalandschaft, Innen- und Außenpool sowie SPA-Lounge zur freien Nutzung zur Verfügung.

Eine Anmeldung an der Spa Rezeption unter Telefon 038378 495-150 oder via E-Mail an spa@heringsdorf.steigenberger.de ist erwünscht.

Für Kurzurlauber hat das Steigenberger Grandhotel and Spa das Arrangement „Yoga mit The Silent Room“ inkl. vier Übernachtungen, täglichen Yoga-Sessions und weiteren Highlights geschnürt, welches zwischen dem 1. und 15. Februar 2019 buchbar ist.

Weitere Informationen unter Telefon 038378 495-0 oder via E-Mail an heringsdorf@steigenberger.de. Arrangementbuchung auf www.heringsdorf.steigenberger.de.

Das Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf befindet sich in bester Strandlage auf Deutschlands sonnenreichster Insel Usedom. Seit seiner Eröffnung im Jahre 2011 werden die Gäste ganzjährig im modernen, elegant-maritimen Urlaubsambiente verwöhnt. Das Grandhotel verfügt über 169 Zimmer, Suiten und Studios. Die ansprechende Innenarchitektur verbreitet ein ebenso elegantes wie sonniges Urlaubsambiente. Der exklusive SPA-Bereich BALTIC SEA GRAND SPA Usedom ist 2.000 Quadratmeter groß und verfügt u. a. über ein 20 Meter langen, beheizten Außenpool.

Familien mit Kindern ab 3 Jahren und Teenagern bieten der Kids- und der Teens-Club Spaß und Abwechslung unter professioneller Betreuung.

Das Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf steht für lässig-elegante Vielfalt auf höchstem Niveau – am schönsten Ostseestrand. Weitere Infos: www.heringsdorf.steigenberger.de