Zinnowitz

Die Wählergemeinschaft „ Bürgergemeinschaft Zinnowitz“ (BGZ) schickt Roman Schmidt ins Rennen um das Bürgermeisteramt. In der jüngsten Sitzung wurde er zum Kandidaten gewählt. Roman Schmidt ist 1976 in Frankfurt/Oder geboren und lebt seit Mitte der 80er Jahre in Wolgast, Zempin und Zinnowitz. 1994 hatte er einen unverschuldeten Autounfall und sitzt seither im Rollstuhl. Er engagierte sich im Behindertenbeirat des Kreistages und im Kreissportverein für Behindertensport. Als Kandidaten für den Gemeinderat wurden von der BGZ Wolfgang Bordel und Frank Bischof aufgestellt. mk

