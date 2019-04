Zinnowitz

Ein nagelneuer VW Golf 7 wurde am Samstagmorgen in Zinnowitz zu Schrott gefahren. Ein 23 Jahre alter Mann aus Magdeburg, der OZ-Informationen zufolge kurz vorher aus einem im Ort befindlichen Nachtclub kam, kollidierte in der Peenestraße/Ecke Gnitzer Weg mit einem Straßenbaum und einer Absperrung. Eine Mischung aus zu viel Alkohol, regennasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit waren Bestandteile des Unfalls.

Laut Polizei wurde der 21-jährige Beifahrer durch die Druckpunkte des Gurtes leicht verletzt und klagte über Brustschmerzen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolgaster Kreiskrankenhaus gebracht.

Der Morgen danach: Der Baum und die Absperrung sind beschädigt. Quelle: Hannes Ewert

Beifahrer war auch betrunken

Nach Aussagen von Zeugen war der Beifahrer nicht weniger alkoholisiert als sein Fahrer. Wahrscheinlich hatte er einfach zu viel getrunken und obendrein beförderte er nach dem Zusammenstoß seinen Mageninhalt vor den Rettungskräften ins Freie.

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz erschwerte sich bereits der Weg auf der Anfahrt zum Gerätehaus, da viele Baustellenschilder im Möskenweg mutwillig umgeworfen wurden. In dem Club fand in der Nacht eine Abi-Party statt.

Auto war erst einen Monat zugelassen

Für den 23 Jahre alten Fahrzeugführer kommt es nun noch bitterer: Neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kann er noch um sein nur einen Monat altes Auto trauern. Dieses wurde erst am 28. März dieses Jahres zugelassen.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei zunächst mit 20.000 Euro angegeben, dürfte aber weit aus darüber liegen. Nach OZ-Informationen hatte das Fahrzeug knapp 300 PS.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

Hannes Ewert