Zinnowitz

In der Gemeinde Zinnowitz gibt es nun neue Technik, um die Anzahl der Zigarettenkippen, Kronkorken und sonstigem Müll im Sand zu reduzieren. Wie Benjamin Jekat, Chef der beauftragten Firma „Konzept Grün“ erklärt, wird in der Hauptsaison drei Mal in der Saison geharkt, nun soll allerdings noch zwei Mal zusätzlich im Jahr gesiebt werden.

„In einer Tiefe von 20 bis 30 Zentimetern wird der Strandsand durchgesiebt. Es gibt drei verschiedene Siebbbänder – von grob bis fein“, erklärt er. Mit der Maschine ist es sogar möglich, kleine Zigarettenstummel aufzusammeln. Ein etwas groberes Sieb ist sogar in der Lage, den Dreck der Silvesternacht zu filtern. „Ziel ist, dass der Dreck nicht in die unteren Schichten des Sand gelangt“, so Jekat.

Hannes Ewert