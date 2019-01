Zinnowitz

Über etwa 13 000 Euro können sich alle Vereine des Ostseebades Zinnowitz demnächst freuen. Ob neue Handschuhe für die Jugendfeuerwehr, Tischtenniskellen für den Jugendclub oder auch ein Eis mit der Fußballmannschaft essen –egal, was die Vereine mit dem Geld machen, sie können es für ihre Zwecke nutzen. Alle Eintrittsgelder aus dem Zinnowitzer Neujahrsball werden für diesen Zweck verwendet. „’Scheine für Kleine’ heißt unsere diesjährige Aktion“, erklärt Bürgermeister Peter Usemann. Im Vorjahr wurde das Geld in die Spielplätze der Gemeinde investiert.

Usemann freute sich, dass der Neujahrsball in der Bevölkerung so eine gute Resonanz erfährt. „Nach den ersten drei Tagen waren bereits mehr als 350 Karten verkauft“, sagt er. Auch noch am letzten Tag klingelte sein Telefon dutzende Male. „Alle wollten noch Karten haben“, sagt er.

Zur Galerie So feierten die Zinnowitzer den Auftakt des neuen Jahres

Fünf Jahre steht Usemann nun an der Spitze der Gemeinde. „Damals hatten wir 3500 Einwohner, heute rund zehn Prozent mehr. Ein Drittel davon sind allerdings älter als 65 Jahre.“ Und darin bestehen für ihn die Herausforderungen der Zukunft. „Es geht auch darum, den Senioren etwas zu bieten. Wichtig ist aber auch, junge Familien zu halten“, sagt er. Er bedauert, dass der Ort für viele Investoren nur noch zur Geldanlage geworden ist. „Bei Preisen von mehr als 350 000 Euro für eine Ruine ist es vollkommen unvorstellbar, dass sich viele junge Leute niederlassen“, sagt er. Wirklich stoppen kann er diese Preisentwicklung als Bürgermeister leider auch nicht.

Usemann stellt sich der Wiederwahl

Zum Abschluss seiner Rede bekräftigte Usemann, dass er sich der Bürgermeisterwahl im Mai stellt und für weitere fünf Jahre Gemeindeoberhaupt des Ortes sein möchte. „Viele gute Sachen wurden erreicht, aber es wurden auch Fehler gemacht. Der Gemeindevertretung möchte ich für die gute Arbeit danken“, so Usemann.

Hannes Ewert