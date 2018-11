Wolgast

Großer Bahnhof gestern an der Wolgaster Bahnhofstraße: Nach 15 Monaten Bauzeit wurde das neue Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast termingerecht offiziell seiner Bestimmung übergeben. Inklusive des Inventars hat der Neubau, an dem 28 Gewerbe beteiligt waren, 2,193 Millionen Euro gekostet, teilte der technische Geschäftsführer Christian Zschiesche mit.

Zahlreiche geladene Gäste nahmen das Multifunktionsgebäude auf dem insgesamt 11000 Quadratmeter großen Grundstück unterhalb des Nelkenberges in Augenschein. Der dreistöckige Neubau entstand an jener Stelle, an der sich vorher die in den 1930-er und 1950-er Jahren errichtete ehemalige Wolgaster Trinkwasser-Druckerhöhungsstation befand. Er ist nunmehr die Arbeitsstelle für die Beschäftigten des Bereiches Trinkwasser und der Verbandsverwaltung. Für diese 25 der insgesamt 35 Mitarbeiter des Zweckverbandes entstanden unter anderem zwölf Einzel- und Doppelbüros.

2000 Kartons waren zu packen

Den Umzug in ihren neuen Verwaltungssitz bewältigten die Angestellten bereits am 20./21. August dieses Jahres. „Etwa 2000 Kartons waren zu füllen und wieder auszupacken“, berichtete Zschiesche. Aber die Mitarbeiter hatten in Sachen Standortwechsel bereits Erfahrung. Nachdem im März dieses Jahres am angestammten Domizil in der Lotsenstraße ein Kabelbrand ausgebrochen war, war unplanmäßig bereits ein erster, zeitweiliger Umzug in ein Verwaltungsgebäude in Nachbarschaft der Peene-Werft notwendig geworden. „Sämtliche Akten und auch unser Server mussten wegen des Brandes damals aufwendig gereinigt werden“, so Zschiesche, der froh ist, dass das Feuer frühzeitig bemerkt worden war und der umfangreiche Aktenbestand so das Brandereignis zwar verrußt, insgesamt aber unbeschadet überstand.

„Die Arbeitsbedingungen haben sich für uns im neuen Haus im Vergleich zu früher wesentlich verbessert“, erklärte Kerstin Wittmann, kaufmännische Geschäftsführerin des Verbandes. Moderne, große und helle Räume stehen der Belegschaft und den Kunden nun zur Verfügung. Sie verweist hierei zum Beispiel auf elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, die behindertengerechte Einrichtung einschließlich der WC’s, eine geräumige Werkstatt sowie den Wartebereich und die Parkplätze für die Kunden.

695 Quadratmeter Nutzfläche

Im Erdgeschoss des Neubaus, der über eine Nutzfläche von insgesamt 695 Quadratmeter verfügt, haben die Kollegen der Trinkwassersparte Büros, einen Aufenthaltsraum, eine Werkstatt und die notwendigen Sanitäranlagen. Eine Etage darüber befinden sich die unterschiedlichen Büroräume der Buchhaltung sowie der mit der Bauleitung betrauten Mitarbeiter, während im zweiten Obergeschoss die Geschäftsführung ihre Arbeitszimmer bezogen hat. Zudem befinden sich auf dieser Ebene ein Versammlungsraum und das Archiv des Verbandes, in welchem unter anderem die Kundenakten der Verbrauchsabrechnung, die Hausanschlussakten sowie die Unterlagen betreffs der Investitionsmaßnahmen verwahrt werden.

Für die Mitarbeiter des Verbandes ging mit der Fertigstellung des Neubaus ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. „Die ersten Planungsunterlagen für dieses Objekt wurden bereits 2001 erstellt“, verkündete Geschäftsführer Zschiesche. Zahlreiche Standorte und Ausführungsvarianten in Wolgast seien geprüft worden, bis sich die Verbandsversammlung schließlich am 19. August 2015 per Beschluss zu dem Neubau an der Bahnhofstraße 98 und somit zu einer Zusammenlegung des Bereiches Trinkwasser und der Verwaltung bekannte. Mit der Gesamtplanung und Umsetzung wurde das Greifswalder Architekturbüro Frank.Milenz.Rabenseifner beauftragt.

Noch kein Telefon

Ein Wermutstropfen mischte sich in die gute Stimmung während der Einweihung. Denn, so sagte Christian Zschiesche: „Uns fehlt immer noch unser Telefonanschluss, obwohl wir die Umbindung bereits am 23. Januar 2017 beantragt haben.“

Im Zeitraffer Hier einige zeitliche Stationen auf dem Weg zum neuen Verwaltungssitz: Ab 2001: Erste Planungsunterlagen erstellt. 2011: Prüfung mehrerer Objekte und Standorte in Wolgast zum Neubau für die Bereiche Trinkwasser und Verwaltung. August 2015: Beschluss des Verbandes zum Neubau an der Bahnhofstraße 98. Oktober 2016: Bauantrag Frühjahr 2017: Abriss und Baufeldfreimachung 14. März 2017: Baugenehmigung 28. April 2017: Erster Spatenstich 14. September 2017: Richtfest 2018: Innenausbau, technische Ausrüstung samt Fahrstuhl, Außenbereich, Pflanzungen

Zur Galerie Auf dem Weg ins neue Verwaltungsgebäude hatten die Mitarbeiter des Zweckverbandes zwei Umzüge zu bewältigen. Der Grund war ein Brand im angestammten Verwaltungssitz an der Lotsenstraße im März 2018.

Tom Schröter