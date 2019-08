Die Saison der Weihnachtssterne beginnt. Einer der großen Produzenten in MV ist Nordflor Gartenbau in Barth, wo in diesem Jahr rund 40 000 Pflanzen gezogen werden. „Es gibt sie in den verschiedensten Größen, Farben und Formen“, sagte Geschäftsführerin Heike Ludwig. In diesem Jahr im Trend: kräftige Pinktöne.