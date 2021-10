Rostock

Eine Ausbildung mit Kind – geht das überhaupt? Das fragen sich viele (werdende) Eltern, die am Anfang ihres beruflichen Weges stehen. Sicher ist, dass eine Schwangerschaft deine Pläne durcheinanderwirbeln wird beziehungsweise eine Ausbildung mit Kind Eltern besonders viel abverlangt. Doch es gibt gute Hilfsangebote, die es leichter machen, eine Ausbildung und Kinder zu vereinen. Ein Überblick:

Ausbildung mit Kind: Die richtige Wahl des Berufs treffen

Stehst du noch am Anfang und suchst einen Ausbildungsplatz, solltest du genau überlegen, ob deine Berufswahl zu deiner Lebenssituation passt. Jobs, in denen Spät- und Nachtschichten dazugehören, können später Extrahürden für dich bedeuten. Dann musst du sicherstellen, dass sich jemand während deiner Schichten ums Kind kümmert. In vielen Fällen übernehmen das die Großeltern. Oder steht der Kindsvater dir zur Seite? Je dichter dein soziales Netz, umso besser. Aber auch als Alleinerziehende bist du nicht auf dich allein gestellt.

Schwanger in der Ausbildung – was nun?

Bei einer Schwangerschaft mitten in der Ausbildung solltest du deinen Arbeitgeber so bald wie möglich informieren. Ab dann gelten die Bestimmungen des Mutterschutzes. Aufgaben, die deiner Gesundheit oder der des Babys schaden können, sind ab sofort tabu. Während der Mutterschutzfrist, also sechs Wochen vor dem Geburtstermin bis acht Wochen nach der Entbindung, bist du freigestellt. Zudem genießt du einen besonderen Kündigungsschutz.

Mehr Zeit für die Kinder: Teilzeit statt Vollzeit-Ausbildung

Damit genügend Zeit für den Nachwuchs bleibt, kann eine Ausbildung in Teilzeit entlasten. Sie ist nach dem Berufsbildungsgesetz grundsätzlich möglich – vorausgesetzt, dein Ausbildungsbetrieb stimmt zu. Gemeinsam vereinbart ihr ein geeignetes Teilzeitmodell. Den Unterricht in der Berufsschule kannst du nicht reduzieren. Beachte: Arbeitest du weniger als 25 Stunden pro Woche inklusive Schule, verlängert sich die Dauer deiner Berufsausbildung.

Hilfe für die Familienkasse

Schaffe ich das alles finanziell? Klar, dass dich diese Frage beschäftigt. Neben Elterngeld und Kindergeld kannst du Kinderzuschlag und Wohngeld beantragen. Zu klären ist auch der Unterhaltsanspruch bei getrennt lebenden Eltern. Während der Ausbildungszeit lässt sich die Kasse mit Berufsausbildungsbeihilfe aufstocken. Mit Leistungen für Bildung und Teilhabe können Angebote für Freizeit und Schule finanziert werden.

Betreuungsplatz sichern

Für Kinder ab einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung. Doch Kita-Plätze sind rar und begehrt. Es lohnt sich, rechtzeitig in deiner Kommune nachzufragen, um Fristen einzuhalten, und sich früh nach einer Kita umzusehen. Tagesmütter und -väter sind oft flexibler. Betreuungskosten übernimmt möglicherweise das Jugendamt.

Gut organisiert, genügend Pausen

Willst du Kind und Ausbildung unter einen Hut bekommen, brauchst du in jedem Fall ein gutes Zeitmanagement und Disziplin. Bitte Familie und Freunde um Hilfe. Sie unterstützen dich gern. So verschaffst du dir Freiräume für Pausen.

Von Nadine Kirst