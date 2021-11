Rostock

Du sprichst Deutsch, deine Muttersprache ist aber eine andere – oder du bist zweisprachig aufgewachsen: Das ist in vielen Berufen ein großer Vorteil, den du auch in deiner Ausbildung nutzen solltest. Es gibt viele Berufe, die mit Sprachen zu tun haben. Du kannst als Dolmetscherin oder Dolmetscher arbeiten, dann bist du zum Beispiel in Übersetzungsbüros, bei europäischen Institutionen, bei Behörden, in größeren Betrieben oder bei Hilfsorganisationen im Einsatz. Auch im Hotelgewerbe gibt es viele Möglichkeiten: Du kannst als Hotelkaufmann oder -kauffrau im Einsatz sein oder im Management. Und es gibt verschiedene duale Bachelor-Studiengänge.

Ausbildung in der Tourismusbranche

Vielseitig ist der Job als Kaufmann oder Kauffrau für Tourismus und Freizeit, bei dem du Kundinnen und Kunden betreust und berätst, die gerade im Urlaub sind oder diesen planen. Wichtig ist, dass du gut mit Menschen umgehen und dich in sie hineinversetzen kannst. Du solltest auch gut organisieren und planen können. Im Urlaubsort im Hotel oder einer Freizeiteinrichtung bist du der direkte Ansprechpartner. Du begrüßt die Gäste, beantwortest Fragen, informierst über Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Außerdem aktualisierst du das Reservierungssystem, wenn neue Buchungen eingehen. Du kannst aber auch in einem Reisebüro oder Reiseunternehmen arbeiten und dir attraktive Angebote überlegen – zum Beispiel ein Wellness-Arrangement in einem Hotel, eine romantische Reise in eine Hauptstadt oder eine Tour mit einem Partybus. Außerdem gestaltest du Werbeflyer und kümmerst dich um den Internetauftritt.

Mehrsprachig im Flugverkehr

Der Beruf der Internationalen Luftverkehrsassistentin oder des Internationalen Luftverkehrsassistenten ist für dich, wenn du mehrere Sprachen fließend sprichst, ebenfalls sehr interessant. Kommunikationsfähigkeit und logisches Denken sind wichtige Voraussetzungen. Dein Arbeitsplatz ist bei Fluggesellschaften, Speditionen und Reiseunternehmen. Du kümmerst dich um Fluggäste und berätst sie, organisierst den Gepäcktransport in der Flugzeugabfertigung oder auch den Warentransport im Frachtbereich und koordinierst logistische Abläufe am Flughafen. Du korrespondierst und kommunizierst mit internationalen Kunden in mindestens zwei Fremdsprachen.

Von Martina Steffen