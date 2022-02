Berichtsheft in der Ausbildung führen: So geht’s

Rostock

Berichtsheft in der Ausbildung führen: So geht das

Für Azubis ist das Führen eines Berichtsheftes laut § 13 Nr. 7 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) verpflichtend. Es ist neben der erfolgreichen Teilnahme an Zwischenprüfungen eine der Voraussetzungen, damit Du zur Abschlussprüfung zugelassen wirst. So schreibt es das BBiG § 43 Abs. 1 Satz 2 vor.

Von diesen gesetzlichen Bestimmungen einmal abgesehen, helfen Dir die Notizen in einem ordentlich geführten Berichtsheft auch bei der Prüfungsvorbereitung. So dient das Heft als Ausbildungsnachweis und ist zudem eine gute Gedächtnisstütze, mit der Du Dir das Erlernte besser merken kannst.

Was ist das Berichtsheft und wo bekomme ich es?

Stelle Dir das Berichtsheft einfach wie eine Art Tagebuch zu Deiner Ausbildung vor. Damit hältst Du wichtige Informationen und Abläufe fest. Der Ausbildungsnachweis kann unterschiedlich erfolgen:

- handschriftlich oder digital

- in Stichpunkten oder ganzen Sätzen

- als wiederkehrender Tages- oder Wochenbericht

Tipp: Am besten sprichst Du mit dem Verantwortlichen in Deinem Ausbildungsbetrieb, welches Format geeignet ist. Bereits im Ausbildungsvertrag sollte festgelegt sein, in welcher Form der Ausbildungsnachweis erfolgt.

Dein Berichtsheft erhältst du zu Beginn Deiner Ausbildung

In der Regel erhältst Du zu Beginn Deiner Ausbildung von Deinem Ausbildungsbetrieb ein Berichtsheft. Das kann ein blankes Notizbuch sein, es gibt aber auch vorgedruckte Hefte - zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Darin sind bereits Tabellen und Felder für Unterschriften enthalten.

Da es sich bei dem Heft um Ausbildungsmittel handelt, wird es Dir kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn Du es nicht ständig zwischen Deinem Zuhause und dem Betrieb hin und her tragen möchtest, kannst Du es auch an der Ausbildungsstätte aufbewahren. Wichtig ist, dass Du es regelmäßig befüllst. Darüber hinaus lässt sich das Berichtsheft am Computer führen, zum Beispiel in einem Word-Dokument, oder Du nutzt eine Software für ein Online-Berichtsheft.

Wie schreibe ich die Berichte für die Ausbildung?

Ob Wochen- oder Tagesbericht - setze Dich am besten täglich hin und mache Dir ein paar Notizen, was Du gelernt und gemacht hast. Das tägliche Format bietet sich vor allem im Handwerk an. Für Azubis im kaufmännischen Bereich reichen wöchentliche Berichte oft aus.

Tipp: Kurze tägliche Notizen sind auch mit dem Smartphone möglich. So musst Du am Ende einer Woche nicht lange grübeln und das Berichtschreiben geht Dir leichter von der Hand.

Schreibe knapp und präzise

Die Berichte sind knapp und präzise. Neben dem, was Du gemacht hast, notierst Du auch, wie lange Du für die jeweilige Tätigkeit gebraucht hast. Warst Du krank und dementsprechend weder im Betrieb noch in der Berufsschule, notierst Du auch das im Heft. Die zeitlichen Angaben ersetzen aber nicht die betriebliche Arbeitszeiterfassung.

Vielen Azubis fällt es leichter, ihre Aufgaben und das Gelernte in Stichpunkten festzuhalten. Das ist eine Möglichkeit. Wenn Du lieber ganze Sätze formulierst - prima. Übrigens sind natürlich auch Mischformen aus Stichpunkten und Fließtext vollkommen in Ordnung. Betriebsinterne Abkürzungen und Fachbegriffe solltest Du erklären. Achte aber darauf, keine Betriebsgeheimnisse preisgeben.

Skizzen und Grafiken integrieren

Außerdem kann Dein Berichtsheft neben Geschriebenem auch Skizzen und Grafiken wie Organigramme enthalten. In bestimmten Ausbildungsberufen sind auch Fotos eine gute Idee, um zu veranschaulichen, was Du gemacht hast, zum Beispiel bei einer Floristik-Lehre. Hole aber vorher zum Fotografieren eine Erlaubnis vom Ausbildungsbetrieb ein.

Für einen Tagesbericht benötigst Du in der Regel nicht länger als 10 Minuten. Ein wöchentlicher Eintrag ist oft nach 20 bis 30 Minuten erledigt. So kommst Du pro Woche auf etwa eine A4-Seite. Die benötigte Zeit gilt übrigens als Arbeitszeit, sodass Du Dich auch im Betrieb zum Schreiben kurz hinsetzen kannst. Du musst Dein Berichtsheft also nicht zu Hause schreiben.

Was gehört in den Ausbildungsnachweis und was nicht?

Vor Deine eigentlichen Berichte gehört ein Deckblatt in das Berichtsheft, das Du selbst gestalten kannst. Mit Zwischenblättern kannst Du zudem die jeweiligen Ausbildungsjahre voneinander abgrenzen und so Dein Heft übersichtlicher gliedern.

Zum Ausbildungsnachweis gehört außerdem eine Kopie Deiner Ausbildungsordnung. Darüber hinaus lassen sich mit dem Berichtsheft wichtige Zertifikate und Nachweise im Zuge Deiner Ausbildung sammeln, zum Beispiel jährliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitspass).

Wer kontrolliert den Ausbildungsnachweis?

Ob online oder offline - denke daran, Deine Notizen gegenzuzeichnen. Bist Du noch keine 18, unterschreiben Deine Eltern. Eine weitere Unterschrift kommt vom Ausbildungsbetrieb. In regelmäßigen Abständen kontrolliert nämlich der Ausbilder das Heft: meist wöchentlich oder einmal im Monat.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Ausbildungsbetrieb die Richtigkeit Deiner Angaben. Sollte der Ausbilder einmal Fehler oder Mängel im Heft entdecken, wird er Dich darauf aufmerksam machen. Keine Bange, benotet werden die Inhalte nicht! Stattdessen bekommst Du Tipps, wie Du es künftig besser machen kannst.

Online-Formate oder PC-Dokumente musst Du nicht zwingend zum Unterschreiben ausdrucken. Digitale Ausbildungsnachweise lassen sich auch digital unterschreiben.

Hinweis: Der Prüfungsausschuss kann aber zum Schluss ein gedrucktes Exemplar des Ausbildungsnachweises verlangen - mit den entsprechenden Unterschriften.

Tipp: Manchmal denkt der Ausbilder nicht an die Kontrolle. Frag dann ruhig einmal nach. Denn genau wie Du verpflichtet bist, ein Berichtsheft zu führen, gehört es zu den Aufgaben des Ausbilders, das Heft regelmäßig zu kontrollieren.

Hilfe, ich habe mein Berichtsheft verloren! Und jetzt?

Pass auf Dein Berichtsheft gut auf und gehe sorgsam damit um. Mit einer Schutzfolie kannst Du es zusätzlich schützen. Der Vorteil von Online-Heften ist: Du hast stets ein digitales Back-up und gehst so auf Nummer sicher.

Wenn Dein Ausbildungsnachweis doch verloren geht, solltest Du das umgehend dem Ausbildungsbetrieb melden. Die schlechte Nachricht: In diesem Fall gilt es, alle Inhalte zu rekonstruieren und neu aufzuschreiben. Die gute Nachricht: Dein Ausbilder und andere Mitarbeitende können Dir dabei helfen. Zum Schluss lässt Du das neue Berichtsheft vom Ausbilder kontrollieren und gegenzeichnen.

Von oz