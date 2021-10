Die passende Kleidung für die Arbeit

Rostock

​Neuer Job – was ziehe ich an? Eine wichtige Frage, denn die passende Kleidung spielt für die Arbeit eine entscheidende Rolle. Vor allem, wenn du mit Kunden persönlichen Kontakt hast. Allerdings lockern immer mehr Branchen ihre Kleiderordnung, der starre Dresscode verliert an Bedeutung.

Viele Arbeitgeber möchten, dass sich die Mitarbeitenden im Job wohlfühlen und somit gute Leistungen bringen. Das heißt aber nicht, dass du anziehen kannst, worauf du gerade Lust hast. Am ersten Arbeitstag empfiehlt sich als Dresscode, eher etwas over- als underdressed zur Arbeit zu kommen. Danach kannst du dich daran orientieren, was deine Kolleginnen und Kollegen tragen oder bei ihnen nachfragen. Oder du fragst einfach deinen Vorgesetzten beziehungsweise deine Vorgesetzte.

Andere Branche, anderer Dresscode auf der Arbeit

Je nach Arbeitgeber und Job unterscheidet sich der Dresscode für die Arbeit. Grundsätzlich aber gilt, dass die Kleidung immer sauber und ordentlich sein muss. Wer zum Beispiel in einer Kanzlei arbeitet, sollte sich etwas konservativer kleiden. Das bedeutet, Männer tragen einen gut sitzenden Anzug sowie helle Hemden und eine dezente Krawatte. Dazu passen schicke Lederschuhe. In einer Werbeagentur hingegen ist die Kleiderordnung lockerer, es gibt wesentlich mehr Spielraum. Dort kannst du auch eine Jeans tragen, farbige Hemden und dazu Sneakers.

Mehr Optionen für Frauen

Frauen haben mehr Optionen bei der Kleiderwahl. In einer Kanzlei zum Beispiel können sie Röcke, Hosen oder Hosenanzüge tragen. Wie auch bei Männern sollte das Outfit dezent und klassisch sein und nicht zu sexy. Also kein tiefer Ausschnitt, kein Minirock und keine Pumps mit hohen Absätzen. Den Schmuck eher sparsam einsetzen, um das Outfit abzurunden. In einer Werbeagentur ist der Dresscode lockerer, bei der Kleidung ist mehr Farbe möglich. Zu sexy sollte sie jedoch auch in dieser Branche nicht sein. Möglich sind hier aber auch ein Jeansrock oder eine Jeans sowie auffälliger Schmuck, der zum Typ passt.

Kleidung ist Kommunikation

Wichtig ist vor allem in einer Werbeagentur, dass sich niemand „verkleidet“ fühlt, denn hier ist Kreativität gefragt. Gut zu wissen: Kleidung ist Kommunikation. Beim persönlichen Treffen überträgt dein Gegenüber unbewusst die Qualität der Kleidung auf die des Produkts oder der Dienstleistung. Das heißt, dass bei Kontakt mit Kunden in jeder Branche auf die passende Kleidung geachtet werden sollte.

Von Martina Steffen