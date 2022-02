Duales Studium - passt das zu mir? 

Rostock

Die Grundlagen des dualen Studiums

Ein duales Studium erfordert viel Einsatz und eine intensive Beschäftigung mit einem Grundthema. Ob diese Studienform zu dir passt, hängt daher nicht nur von deinen Zielen, sondern auch von deiner Persönlichkeit ab.

Die Besonderheit des dualen Studiums liegt in der Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung an einer Hochschule oder Berufsakademie und praktischer Ausbildung in einem Unternehmen. Beide Seiten durchläufst du im Studium immer wieder im Wechsel. Dabei dauern die einzelnen Theorie- und Praxisphasen entweder mehrere Wochen (Blockmodell) oder wenige Tage (Wochenmodell).

Beim ausbildungsintegrierenden Studium erlangst du sowohl einen Studien- als auch einen Berufsabschluss. Die Dauer beträgt hier meist vier bis fünf Jahre. Das praxisintegrierende Studium verzichtet auf den Berufsabschluss, lässt sich dafür aber oft schon in drei Jahren absolvieren.

Ähnlich wie bei einer klassischen Berufsausbildung zahlt dir das Unternehmen während des Studiums ein vertraglich vereinbartes Gehalt. Beim ausbildungsintegrierenden Studium gilt das auch für die Theoriephasen, bei anderen Formen des dualen Studiums manchmal nur für die Praxisphasen.

Praxisnähe und eigenes Einkommen

Durch den hohen Praxisanteil bietet dir ein duales Studium schon frühzeitig die Möglichkeit, den Alltag in Unternehmen kennenzulernen und die Kenntnisse aus der Theorie dort anzuwenden. Dabei begegnest du in der Regel vielen Menschen und knüpfst so oft schon ein wertvolles Netzwerk für dein späteres Berufsleben. Häufig werden die Studierenden nach dem Abschluss auch von den Unternehmen übernommen, sodass die aufwendige Jobsuche nach dem Studium entfällt.

Ein duales Studium ist auch aus finanzieller Sicht interessant. Da du ein Gehalt beziehst, bist du meist weniger stark auf Unterstützung von außen angewiesen. Im Gegensatz zu klassischen Aushilfsjobs in der Gastronomie oder im Nachhilfebereich erzielst du dein Einkommen zudem mit Tätigkeiten, die dich wirklich auf dein späteres Berufsleben vorbereiten. Falls die Hochschule oder Berufsakademie Studiengebühren erhebt, werden auch diese häufig von den Unternehmen übernommen.

Hohes Arbeitspensum und straffe Organisation

Eine Schattenseite des dualen Studiums ist das hohe Arbeitspensum, welches du während der gesamten Dauer bewältigen musst. Die Theorie- und Praxisphasen gehen nahtlos ineinander über. Dazu kommen noch intensive Klausurzeiten. Außerdem kannst du statt mehrwöchiger Semesterferien im dualen Studium nur den normalen Jahresurlaub zur Erholung nutzen. Diese intensive Form des Studiums erfordert daher von dir viel Motivation und Energie und oft auch Einschränkungen bei den Freizeitaktivitäten.

Freiheitsliebende Personen könnten sich zudem im dualen Studium eingeschränkt fühlen. Der Studienablauf ist straff organisiert und inhaltlich recht klar ausgerichtet. Das bietet dir meist weniger Möglichkeiten zum Ausprobieren und zum Einblick in angrenzende Fachgebiete als klassische Studiengänge. Zudem erwarten viele Unternehmen, dass du nach dem Studienabschluss für eine Zeit dort arbeitest. Das erleichtert dir zwar den Berufseinstieg, schränkt aber auch deine Flexibilität ein.

Studium an den eigenen Zielen ausrichten

Ein duales Studium ist daher nicht für jede Person gleichermaßen geeignet. Hast du bereits ein klares Berufsziel oder einen Wunscharbeitgeber und bringst zudem eine hohe Motivation mit, ist diese Studienform oft eine gute Wahl. Willst du hingegen ein breites Wissen aufbauen oder bei der Fächer- und Berufswahl möglichst flexibel bleiben, bietet sich eher ein klassisches Studium an.

Bei der Frage, ob ein duales Studium für dich geeignet ist, solltest du dich daher intensiv mit deinen Zielen auseinandersetzen. Kannst du diese klar benennen, hast du bereits einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum passenden Studium genommen.

Von lh