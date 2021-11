Rostock

Warum kaufen Menschen etwas, welche Rolle spielt eine Marke? Den Weg von der ersten Begegnung mit einem Produkt bis zum Kauf zu gestalten ist die spannende Aufgabe von Werbeagenturen. Sie stehen hinter einzelnen Marketingaktionen wie Anzeigen, Plakaten oder Broschüren, aber entwerfen auch ganze Kampagnen, bei denen auch der Onlineauftritt eines Unternehmens eingebunden wird.

Wenn du es liebst, kreativ zu sein, und Kommunikation zu deinen Stärken zählt, kann eine Ausbildung in der Werbebranche für dich das Richtige sein. Allerdings musst du auch unter hohem Zeitdruck perfekt funktionieren. Wir geben dir einen Einblick in die Berufe, die mit Werbung zu tun haben.

Grafik und Design müssen stimmen

Design interessiert dich und du möchtest Werbung selbst gestalten? Dann ist der Job als Mediengestalterin oder Mediengestalter Digital und Print für dich eine gute Wahl. Du kannst die Ausbildung aber auch auf Bild und Ton ausrichten. Hier lernst du in Schule und Betrieb das Handwerk von der Anzeigengestaltung bis zum E-Book. Um gestalterische Grundlagen geht es auch bei der schulisch basierten Ausbildung im Grafikdesign, bei der der Schwerpunkt eher auf dem künstlerischen Entwurf liegt, der mittels Software auch in Bild und Ton technisch perfekt umgesetzt wird. Dafür, dass mit den ausgewählten Marketingmaßnahmen auch die richtige Zielgruppe erreicht wird und dabei alles wie geplant läuft, sorgst du als Kauffrau oder Kaufmann Marketingkommunikation.

Online wird immer wichtiger

Immer mehr Kunden kaufen im Internet. Hier sind Spezialistinnen und Spezialisten gefragt: In einem Redaktionsvolontariat in einem Verlag kannst du dich als Online- oder Videoredakteurin bzw. -redakteur spezialisieren und Texte für das Internet aufbereiten. Arbeitest du als Werbetexterin oder Werbetexter, stellst du in den Agenturen sicher, dass ein Produkt mit dem richtigen Slogan und in verständlicher Sprache beim Kunden ankommt. Auch Social-Media-Manager werden im Onlinemarketing zunehmend wichtiger – dafür kannst du dich nur in privaten Schulen qualifizieren.

Von Kathrin Symens