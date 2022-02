So bewirbst Du dich als Azubi erfolgreich auf deinen Wunschplatz 

Rostock

Warte nicht, bis Du dein Abschlusszeugnis in der Hand hältst, denn die meisten mittleren und größeren Unternehmen besetzen ihre freien Ausbildungsplätze sehr frühzeitig. Natürlich gibt es immer auch Betriebe, die noch quasi last-minute einen Ausbildungsplatz anbieten, aber darauf allein solltest Du dich nicht verlassen. Im folgenden Ratgeber sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst, mit denen Du deine Chancen am für dich neuen Arbeitsmarkt erhöhst.

Wie finde ich einen passenden Ausbildungsplatz?

Ausschreibungen für Ausbildungsplätze findest am besten im Internet. Das Durchforsten der einzelnen Portale kann bisweilen mühsam sein. Gleichzeitig stößt Du so aber möglicherweise auch auf interessante Berufe oder Tätigkeitsfelder, von denen Du bislang noch nicht viel gehört hast. Grundsätzlich gilt: Wenn Du dir noch nicht sicher bist, wie deine berufliche Zukunft aussehen soll, nutze unbedingt das breit aufgestellte Angebot der Bundesagentur für Arbeit. Das geht online, aber auch mit persönlicher Beratung. Und: Lass dich in die Listen der Arbeitsagentur als Ausbildungsplatzsuchende(r) aufnehmen.

Per Post, E-Mail oder online: Wie bewerbe ich mich?

In fast allen Stellenangeboten wirst Du um eine schriftliche Bewerbung gebeten. Zumeist wird auch direkt darauf hingewiesen, in welcher Form Du deine Unterlagen am besten einreichen solltest. Unterlagen meint: Deine Bewerbungsmappe. Sie besteht prinzipiell aus drei Teilen: Deinem Anschreiben, deinem Lebenslauf und deinen Zeugnissen. Achte auf einwandfreie Rechtschreibung, eine lesefreundliche Schriftgröße (nicht kleiner als 11 Punkt) und loche deine Dokumente nicht. Für den Versand per E-Mail oder wenn Du ein Online-Formular des Unternehmens ausfüllen musst, fasse deine Unterlagen zu einem PDF zusammen (Anleitung bei Google). So wird dein Anhang kompakter und übersichtlicher.

Tipp: Anzeigen im Internet sind nicht immer auf dem aktuellen Stand.

Sicherheitshalber solltest Du im Unternehmen kurz anrufen und nachfragen, ob die Ausbildungsstelle noch frei ist. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich nach dem zuständigen Ansprechpartner fragen. Gewusst wie: So wird dein Anschreiben zum Türöffner Das Anschreiben ist mit der wichtigste, oft der entscheidende, Faktor, der über Wohl und Wehe deiner Bewerbung entscheidet. Verwende daher Zeit und Ehrgeiz darauf, es so zu gestalten, dass es sich von der Masse der übrigen abhebt.

Tipps für das Bewerbungsschreiben

Die Anrede

Falls in der Anzeige kein Ansprechpartner angegeben ist, versuche die Zuständigkeit durch einen kurzen Anruf heraus zu finden. Damit signalisierst Du von Anfang an ehrliches Interesse.

Der erste Satz

Dein erster Satz entscheidet darüber, ob der Personalbeauftragte oder Recruiter neugierig wird und Lust verspürt, weiter zu lesen. Beginne dein Anschreiben daher am besten mit einer deiner Stärken oder mit besonderen Kenntnissen, die Du mitbringst, mit Erfahrungen aus einem Praktikum oder ähnlichem. Denke immer daran, dass sich viele Bewerber auf eine Ausbildungsstelle melden und es dir gelingen muss, die volle Aufmerksamkeit des Personalers zu erlangen. Vermeide daher Formulierungen wie: “Hiermit bewerbe ich mich...” “Ich habe Ihre Stellenanzeige gelesen...” “Ich heiße Max, bin 16 Jahre und...”

Der Hauptteil

Im Hauptteil erklärst Du, wie Du die Ausbildungsstelle gefunden hast und warum du dich auf diesen Ausbildungsplatz bewerben möchtest. Welche deiner persönlichen Interessen oder Vorlieben/Stärken treiben dich an?

Als nächstes erläuterst Du, warum Du exakt diesen Betrieb für deinen Berufseinstieg ausgewählt hast. Schaue dir dazu die Unternehmens-Website unter dem Punkt „Über uns“ genau an - dort findest Du zumeist hilfreiche Informationen, die Du in deiner Bewerbung verarbeiten kannst. Nun folgt noch einmal ein schwieriger Teil: Versuche möglichst überzeugend darzulegen, warum gerade Du die perfekte Besetzung für den Ausbildungsplatz bist. Das ist oft nicht einfach, schließlich bist Du ja noch Schüler und ohne Arbeitserfahrung. Versuche es trotzdem, beispielsweise über die Erwähnung fachlich passender Praktika, Vereinsaktivitäten (Teamgeist), Mitgliedschaft in der Schulband oder der Theater-AG (Begeisterungsfähigkeit und Engagement).

Anmerkung: Du kannst in deiner Bewerbung durchaus auf die aktuelle Corona-Krise eingehen - wenn sie ein Argument für den von dir gewählten Beruf liefert. Beispielsweise indem Du erklärst, dass Du ein „digital Native“ bist und dich freust, den Digitalisierungsschub mitgestalten zu können. Oder Du durch Corona die Wichtigkeit der Logistik- und Transportbranche, überhaupt der kritischen Infrastrukturen, und dergleichen erkannt hast.

Die Verabschiedung

Dein Anschreiben sollte immer mit einem Bezug zu einen Vorstellungsgespräch/persönlichen Gespräch enden und deine handschriftliche Unterschrift tragen. Bei Online-Bewerbungen kannst Du sie einscannen und anschließend in das Dokument einfügen. Kontrolliere abschließend unbedingt, dass dein Anschreiben inklusive Briefkopf, Absender, Datum und Betreffzeile auf eine DIN-A4-Seite passt und formal ansprechend aussieht (Zeilenabstand und ausreichend Platz an den Rändern). Am besten lässt Du es von einem zweiten Paar Augen noch einmal Korrektur lesen - und dann ab damit!

Von lh