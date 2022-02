So gelingt dein Berufsstart als Azubi – Checkliste zum Berufseinstieg

Rostock

Zum einen sind bürokratische Hürden zu nehmen und zum anderen soziale. Aber mach dir keine Sorgen: Hier findest du eine kurze Checkliste für einen guten Start in deinen neuen Job.

Ein gelungener Berufsstart – wie geht das?

In der Schule war alles einfach – denkst du. Doch überleg mal, wie es dir zum Schulbeginn ging. Es gab viele Dinge zu beachten. Und jetzt ist es genauso. Nach gelungener Bewerbung und einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch, musst du zum Start in den Beruf gerade am Anfang vieles neu lernen und bedenken.

Check 1 zum Berufsstart: Rechtliches

Der Ausbildungsvertrag

Der Ausbildungsvertrag ist die Basis für deinen Job und deinen Berufsstart: Hier ist wirklich alles geregelt, was während der Ausbildung an Rahmenbedingungen grundsätzlich für dich wichtig ist: Start und Dauer, Arbeitszeiten, Tätigkeiten, Probezeit und das Gehalt. Sowohl dein Arbeitgeber als auch du selbst müssen den Vertrag unterzeichnen.

Die Sozialversicherung

Jeder Angestellte muss sozialversichert sein. Deine Sozialversicherungsnummer erhältst du von deiner Krankenkasse und musst diese dann deinem Arbeitgeber mitteilen. Die Beiträge werden vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam getragen. Diese Versicherung bietet eine gesetzliche finanzielle Absicherung zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Betriebsunfällen.

Die Steueridentifikationsnummer

Die Lohnsteuer wird auf Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erhoben. Der Arbeitgeber behält sie von deinem Lohn ein und führt sie an das Finanzamt ab. Dafür benötigt er deine Steueridentifikationsnummer. Du weißt nicht, wie diese lautet? Dann kannst du sie beim Bundeszentralamt für Steuern erfragen.

Die Kranken- und Pflegeversicherung

Sobald du ein eigenes Einkommen hast, musst du dich über eine Krankenkasse deiner Wahl um eine Kranken- und Pflegeversicherung kümmern.

Die Haftpflichtversicherung

Auch als Azubi benötigst du eine Haftpflichtversicherung. Sie sichert dich ab, falls durch dich Schäden entstehen. Den Anbieter kannst du frei wählen.

Dein eigenes Girokonto

Damit das Ausbildungsgehalt auch überwiesen werden kann, brauchst du ein eigenes Girokonto. Ob Sparkasse oder Bank – es gibt viele günstige Angebote für Azubis besonders zum Berufsstart.

Check 2 zum Berufsstart: wichtige Verhaltensregeln

Das Vorstellungsgespräch hast du gut gemeistert. Schon hierbei musstest du einige Verhaltensregeln beachten, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nun hast du den Ausbildungsvertrag in der Tasche und es geht darum, gleich zum Berufsstart gut mit deinen Kolleginnen und Kollegen auszukommen. Dabei gibt es einiges zu beachten:

Die passende Kleidung

Je nachdem in welchem Beruf du durchstartest, gibt es bestimmte Kleidungsregeln. Im Krankenhaus gibt es aus Hygienegründen zum Beispiel Dienstkleidung und im Finanzwesen solltest du konventionelle Kleidung wählen.

Der erste Eindruck

Besonders an den ersten Tagen lernst du viele neue Leute kennen. Wenn du hier einen freundlichen und sympathischen Eindruck hinterlässt, hast du es bedeutend einfacher Anschluss zu finden.

Zuverlässig und pünktlich sein

Einhalten von Terminen und pünktliches Erscheinen wird vom Arbeitgeber vorausgesetzt. Mit Zuverlässigkeit kannst du dir einen guten Namen machen. Dabei solltest du auch Regeln beachten, wie zum Beispiel nicht privat surfen oder telefonieren während der Arbeitszeit.

Interesse zeigen und Notizen machen

Wenn du Fragen hast, stell sie deinen Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt, dass du Interesse am Lernen und der Arbeit hast. Außerdem bringt es dich auch weiter und du kannst mit mehr Wissen immer selbstständiger arbeiten.

Lob und Kritik annehmen

Nicht abheben und auch nicht durchdrehen ist die Devise. Lob ist super. Doch sicherlich wird auch einmal Kritik geübt, weil vielleicht etwas schiefgelaufen ist. Das ist nicht schlimm: Hör gut zu, nimm sie an und mach es beim nächsten Mal besser.

Von Inga Symann