Wieviel verdiene ich während meiner Ausbildung? 

Rostock

Eine Ausbildung ist eine gute und praxisnahe Möglichkeit, eine berufliche Karriere in vielen verschiedenen Branchen zu starten. Neben der Ausbildungsrichtung treibt angehende Auszubildende natürlich eine Frage um: Wie viel Gehalt kann ich bei meiner Ausbildung erwarten? Hier möchten wir Dir einen Einblick geben, wie die Themen Ausbildung und Bezahlung zusammen gehandhabt werden.

Geld während der Ausbildung - Grundlegendes zur Ausbildungsvergütung

Zunächst einmal: Zu den Verdienstmöglichkeiten während einer Ausbildung lassen sich keine pauschalen Aussagen treffen. Denn was Ausbilder anbieten, hängt stark von Branche, Beruf und Region ab. Inzwischen gibt es allerdings für viele Ausbildungen einen bundesweit gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Mit Ausbildungsstart im Jahr 2022 beispielsweise bekommst Du in allen Ausbildungen, die diesem unterliegen, mindestens 585 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel, auch in der Ausbildungswelt. Den gesetzlichen Mindestlohn gibt es beispielsweise in vielen Gesundheits- und Pflegeberufen nicht, da diese unter eigene gesetzliche Regelungen fallen. Auch existieren in einigen Berufen und damit Ausbildungen Tarifverträge.

Genauer hinschauen lohnt sich

Es lohnt sich also bei jeder Ausbildung genau hinzusehen, nach welchen gesetzlichen Regelungen vergütet wird. Die gute Nachricht: Die wenigsten Ausbildungen unterschreiten noch die Grenze von mindestens 500 Euro monatlich für das erste Ausbildungsjahr. Gilt der gesetzliche Mindestlohn für eine Ausbildung nicht, bedeutet das keinesfalls zwangsweise eine schlechtere Bezahlung.

Zur Klarheit: Für Deine Ausbildung erhältst Du eine Vergütung. Das bedeutet, Du bekommst einen jeweils festen pauschalen monatlichen Betrag, unabhängig von den konkreten Arbeitsstunden. Die Vergütung lässt sich also mit einem Gehalt vergleichen. Ein Lohn würde die Abrechnung nach Arbeitsstunden bedeuten.

Hier holst Du richtig viel heraus - Fünf Beispiele für Berufe mit gutem Ausbildungsgehalt

Unter besonders gut bezahlte Ausbildungen fallen all diejenigen, bei denen Du bereits einen vierstelligen Verdienst erhältst. Hinweis: Die folgenden Angaben zu Ausbildungsvergütungen beziehen sich auf den Brutto-Verdienst, also das reine Gehalt vor Steuerabzug und Sozialversicherungsbeiträgen.

Ausbildung zum Fluglotsen

Die ungekrönte Königin in Bezug auf den Verdienst ist die Ausbildung zum Fluglotsen. Hier gibt es im theoretischen Teil bereits mindestens 900 Euro zu holen. Geht es in den praktischen Teil Deiner Ausbildung, sind ungefähr bis zu 5.100 Euro möglich. Das ist ein Verdienst, der selbst das Gehalt so mancher Berufseinsteiger und selbst Berufserfahrener alt aussehen lässt.

Polizeiausbildung

Möchtest Du vielleicht abseits des Luftraums für Recht und Ordnung sorgen? Wie wäre es dann mit einer Polizeiausbildung? Hier steigst Du mit etwa 1.040 Euro in die Ausbildung ein und schließt sie mit bis zu 1.200 Euro ab.

Ausbildung zum Bankkaufmann/frau

Die traditionelle und beliebte Ausbildung zum Bankkaufmann beziehungsweise zur Bankkauffrau lockt ebenfalls in Bezug auf ihre Ausbildungsvergütung. Den Start legst Du mit etwa 950 Euro pro Monat hin. Im dritten und letzten Ausbildungsjahr erwarten Dich schon circa 1070 Euro.

Ausbildung zum Altenpfleger/in

Altenpfleger gehören zu den Berufen mit einer hohen Nachfrage an Personal. Entscheidest Du Dich für eine entsprechende Ausbildung, heißt das circa 1040 Euro für das erste Ausbildungsjahr und bis zu 1.200 Euro im dritten.

Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellte(r)

In der Versicherungsbranche bietet die Ausbildung Sozialversicherungsfachangestellte(r) gute Verdienstmöglichkeiten. Die Ausbildung geht mit knapp über 1.000 Euro los. Etwa 1.180 Euro können es in der Folgezeit werden.

Von lh