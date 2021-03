Seebad Heringsdorf

Du hast handwerkliches Geschick und Spaß an der Arbeit am Gleis und im Freien, bist teamfähig und flexibel? Dann beginne deine Ausbildung als Gleisbauer/in bei der UBB! Als Gleisbauer hältst du Gleise instand, wechselst Schienen und Schwellen aus und baust nicht benötigte Gleise zurück. Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet bei der UBB GmbH sowie in der Ausbildungswerkstatt der DB AG Hamburg statt, wo sich auch die Berufsschule für die theoretische Ausbildung befindet.

Mechatroniker/in im Bahnbereich

Starte durch als Mechatroniker/in im Bahnbereich, denn als Spezialist/in für sämtliche Geräte im Umfeld Mechanik mit elektrischen oder elektronischen Elementen bringst du dich im Maschinenbau, der Elektrotechnik und Informatik ein. Arbeiten in der Montage und Instandhaltung von komplexen Systemen in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen sind außerdem Inhalte dieses spannenden Berufsbildes. Die Ausbildung dauert 3 ½ Jahre und umfasst neben der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule Güstrow die praktische Ausbildung bei der UBB GmbH sowie in der Ausbildungswerkstatt der DB AG in Rostock-Seehafen.

Zukünftige Arbeitsplätze der UBB-Azubis: Nach ihrer Ausbildung kommen sie im Stellwerk, beim Gleisbau oder als Mechatroniker/innen in den Bereichen Bahntechnik und Nutzfahrzeugtechnik zum Einsatz. Quelle: K.Trantow

Kfz-Mechatroniker/in im Bereich Nutzfahrzeugtechnik

Verfügst du über handwerkliches sowie technisches Geschick? Arbeitest du gern im Team, aber auch selbstständig und flexibel? Wir bilden Kfz-Mechatroniker/in im Bereich Nutzfahrzeugtechnik aus und suchen genau dich. Mit deinem Fachwissen in Mechanik, Elektronik, Hydraulik und Pneumatik bist du als Spezialist/in für die moderne Kfz-Technik mit der Wartung, Prüfung, Diagnostizierung von Fehlern und Störungen sowie Instandsetzung von modernen Nutzfahrzeugen und Systemen beschäftigt. In 3 ½ Jahren Ausbildung erlangst du Theoriekenntnisse in der Berufsschule in Greifswald. Die Praxis findet in den Werkstätten der UBB GmbH statt.

Fahrdienstleiter/in

Dich zeichnen Belastbarkeit, Koordinationsvermögen und Konzentrationsstärke aus? Du behältst auch in kritischen Situationen den Überblick? Dann bewirb dich für eine Ausbildung zum Eisenbahner/in im Betriebsdienst Fachrichtung Fahrweg, kurz Fahrdienstleiter/in, und sorge für den pünktlichen, reibungslosen und sicheren Zugbetrieb. Haupteinsatzgebiet ist das Stellwerk mit unterschiedlichen Technologien – von mechanischen bis hin zu computergestützten elektronischen Stellwerken. Deine Ausbildung dauert maximal 3 Jahre und teilt sich auf in die theoretische Ausbildung in der Berufsschule in Hamburg sowie im Trainingszentrum der DB AG. Deine praktische Ausbildung erhältst du auf den Stellwerken der UBB GmbH und der DB AG Hamburg.

Service, Kompetenz, Freundlichkeit – das macht uns aus. Bewirb dich jetzt für das Ausbildungsjahr 2021!

Usedomer Bäderbahn GmbH, Personalabteilung,

Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf

www.ubb-online.com

info@ubb-online.com

Von UBB