Ausbildungsoffensive in der Pflege

Greifswald

„Wir wollen wesentlich mehr in die Ausbildung des Nachwuchses investieren“, betont Geschäftsführer Dirk Mischkale. Bislang wurden pro Ausbildungsjahr zwei junge Frauen und Männer aufgenommen. Hintergrund: In den kommenden Jahren wird sich der Fachkräftemangel durch viele Ruhestandseintritte noch einmal verschärfen.

„Entscheidend für den Wunsch einer Übernahme durch die Ausbildungsstätte nach dem erfolgreichen Berufsabschluss ist die gute fachliche und persönliche Begleitung der Auszubildenden während der Ausbildung“, unterstreichr Mischkale. „Dafür haben wir die Stelle einer Praxisanleiterin geschaffen, die sich ausschließlich um die Betreuung der Auszubildenden kümmern wird.“

Ausbildung in der Region

Die Auszubildenden besuchen für den theoretischen Teil eine Pflegeschule in Greifswald. Die praktischen Einsätze werden größtenteils in anderen Bereichen der Odebrecht-Stiftung erbracht und teilweise auch bei externen Kooperationspartnern. Mit Hilfe der Praxisanleiterin sollen auch während der Praxiseinsätze Ausbildungsinhalte und Pflegestandards vertieft werden, damit alle Schüler ihr Ausbildungsziel erreichen.

Traumjob in der Altenhilfe

Die Greifswalderin Anika Siegert (Foto) hat ihren Traumjob schon gefunden. Nach ihrer Pflegeausbildung wurde sie vom Altenhilfezentrum Paul Gerhardt übernommen. „Von Anfang an wollte ich in die Altenpflege, eng mit Menschen arbeiten. Dafür habe ich mehrere Praktika gemacht, die mich in meinen Bestrebungen bestärkt haben“, sagte die junge Pflegefachkraft. Das empfiehlt die 21-Jährige auch ihren jüngeren Mitmenschen. „Im Praktikum merkt man recht schnell, ob der Wunschberuf der richtige ist.“

Hohe Eigenverantwortung

Aktuell betreut Anika Siegert 34 Senioren im Apfel- und Kirschenweg. Die Wohneinheiten sind nach Straßennamen eingeteilt. „Besonders spannend und erfüllend fand ich in der Ausbildung die Arbeit mit an Demenz erkrankten Bewohnern. Insgesamt ist unsere Arbeit sehr abwechslungsreich und von hoher Eigenverantwortung geprägt. Es gehört viel medizinisches Wissen dazu, es werden vielseitige Beschäftigungs- und Aktivierungsangebote unterbreitet und man bekommt viel Dankbarkeit zurück.“

Weiterbildung zur Mentorin

Enorm körperlich und psychisch belastend sei allerdings die Corona-Pandemie. Trotzdem könne sie sich keinen anderen Beruf vorstellen. Auch sie hofft, dass die Krise bald überwunden ist und wieder Normalität einzieht. Denn auch die Zukunft hat sie schon fest im Blick. „Ich möchte mich gern zur Mentorin weiterbilden lassen und künftig selbst junge Auszubildende betreuen.“ In einem der schönsten Berufe, wie sie findet.

Interessenten für eine Ausbildung oder ein Praktikum können sich per Post oder Mail unter personalverwaltung@odebrecht-stiftung.de bewerben.

Von Constanze Steinke