Grevesmühlen

Die WOBAG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Grevesmühlen und Mitglied in Immobilienverbänden wie dem VNW und dem GDW. Um rechtzeitig den Fachkräftenachwuchs zu sichern, nimmt die WOBAG Grevesmühlen bereits jetzt Bewerbungen künftiger Immobilienkaufleute um einen Ausbildungsplatz ab September 2022 entgegen.

Die Ausbildung zu Immobilienkaufleuten dauert in der Regel drei Jahre. Die Vergütung erfolgt nach dem Manteltarifvertrag der Wohnungswirtschaft, in dem u.a. auch die wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden, der Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen zuzüglich freier Tage am 24. und 31. Dezember sowie Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld geregelt sind. Wir bieten während der gesamten Ausbildungszeit Trainingsmaßnahmen wie Seminare, Workshops sowie Prüfungsvorbereitungskurse an.

Folgende Voraussetzungen sollten Bewerber/innen mitbringen:

Abitur, Fachabitur oder guter Realschulabschluss

kaufmännisches Interesse

Interesse am Produkt „Wohnen“

Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit

Freude an dienstleisterischer, kundenorientierter Arbeit

Engagement und Einsatzbereitschaft

keine Angst vor Zahlen

Lust auf Lernen und Weiterbildung

Kontakt für Bewerber/innen:

Interesse? Wir freuen uns über deine Bewerbung bis zum 28. Februar 2022 (einschließlich tabellarischer Lebenslauf mit Passbild, Kopien der letzten Zeugnisse und Nachweise über absolvierte Praktika).

WOBAG Grevesmühlen mbH

August-Bebel-Straße 17

23936 Grevesmühlen

oder per E-Mail: info@wobaggvm.de

Bei Fragen erreicht ihr uns telefonisch unter 03881 / 783719.

Was machen Immobilienkaufleute? Immobilienkaufleute befassen sich u. a. mit: der Bewirtschaftung (u.a. Erstellung von Betriebskostenabrechnungen oder Erledigung von Wohnungsübergaben/Wohnungsabnahmen) von Grundstücken, Wohnhäusern, Wohnungen und Bürogebäuden der Veräußerung oder Vermittlung von Objekten einschließlich Objektbesichtigungen, Beratungsgesprächen sowie Kauf- und Verkaufsverhandlungen der Planung und Betreuung von Neubau, Sanierungs- oder Modernisierungsprojekten u.a. der Durchführung von Eigentümerversammlungen der Organisation des technischen Gebäudemanagements( z.B. Bearbeitung von Schadensmeldungen oder Erteilung von Instandsetzungsaufträgen) der Umsetzung von Marketingmaßnahmen oder der Erledigung von Aufgaben in der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle Mehr zum Berufsbild erfahrt ihr hier.

Von WOBAG