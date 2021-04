Rostock

Wer nach dem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz gefunden hat, der zudem noch in der Nähe seines Zuhauses liegt, der hat großes Glück. Meistenfalls ist es jedoch so, dass das Unternehmen oder zumindest die Berufsschule weiter entfernt liegen und deshalb eine bezahlbare Unterkunft für die Zeit der Ausbildung dringend gesucht wird.

500 Einrichtungen in Deutschland

In der Fremde plötzlich auf sich gestellt zu sein, bereitet den Azubis Herzklopfen. Eltern ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass die Tochter oder der Sohn jetzt in der Fremde allein sind. Wer steht meinem Kind jetzt bei? Die Lösung kann das Jugendwohnen sein – ein bezahlbares und modernes Wohnangebot auch für Auszubildende bis 27 Jahren In gesamt Deutschland finden in etwa 500 Einrichtungen jährlich ca. 200 000 junge Frauen und Männer eine Bleibe auf Zeit.

Entspannter in der Ausbildung

In der Regel stehen vor Ort in den Einrichtungen des Jugendwohnens erfahrene Pädagogen als Begleiter und Ansprechpartner für Fragen rund um die Ausbildung, die neue Heimat, formelle Dinge, aber auch private Sorgen zur Verfügung. Auch unter den Bewohnern werden leicht Kontakte geknüpft. So kann der Azubi sich entspannt auf seine Ausbildung konzentrieren. Es ist erwiesen, dass junge Menschen durch das Jugendwohnen die Ausbildung bis zum Ende besser durchhalten, im Alltag besser klarkommen und auf sanfte Weise eigenständig werden.

Engagierte Kommunen bevorzugt

Das Konzept Jugendwohnen fördert zudem die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Weil der Berufseintritt auf diese Art und Weise besser gelingt, sparen Kommunen Transferkosten. Wer sich für angehende Fachkräfte engagiert, hat in den Augen der Azubis nämlich Pluspunkte.

Interessierte finden das Gesamtverzeichnis der Jugendwohnhäuser, auch in Mecklenburg-Vorpommern, sowie Informationen zu den Kosten hier.

Von Kerstin Rathje-Wesselow