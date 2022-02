Rostock

Wie findet man den richtigen Ausbildungsberuf für sich?

Bei der großen Anzahl an Ausbildungsberufen, kann einem ganz schwindelig werden. Doch keine Panik. Meistens orientiert man sich sowieso am eigenen Umfeld. Was machen zum Beispiel deine Eltern? Oder haben deine Freunde vielleicht sogar schon einen Plan, was sie machen möchten? Schon hat man zumindest eine erste Vorstellung, was es an Berufen gibt. Meistens sind es sogar die, die bei vielen Menschen bekannt und beliebt sind.

Die 10 Top Ausbildungsberufe 2022

Bei über 300 Ausbildungsberufen in Deutschland hast du die Qual der Wahl. Am besten ist es, wenn du schaust, was am besten zu deinen Eigenschaften, Fähigkeiten und deinen Vorlieben passt. Bist du zum Beispiel gut in Mathe, bietet sich unter anderem eine Ausbildung im Handel an. Wenn du gerne tüftelst und Logik für dich kein Fremdwort ist, bist du eventuell im Bereich IT gut aufgehoben. Oder möchtest du Menschen helfen? Denn könnte ein Job im Gesundheitswesen der richtige für dich sein. Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, zeigen wir dir hier zehn Berufe auf, die auch 2022 top aktuell sind und gute Zukunftsaussichten bieten.

Gesundheit und Soziales

Ausbildungsberuf 1: Pflegefachkraft (w/m/d)

Pflege ist ein Job mit Zukunft. Hier tut sich gerade viel und die Ausbildung ist gut strukturiert, äußerst vielfältig und gut bezahlt. Die Fachberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden in einem gemeinsamen Berufsprofil vereinigt und generalisiert. So kannst du in allen Bereichen schnuppern und dich am Ende spezialisieren.

Ausbildungsberuf 2: Physiotherapeut (w/m/d)

Auch in diesem Berufsfeld tut sich viel. Physiotherapeuten (w/m/d) sind gefragt. Die Ausbildung findet an privaten beruflichen Schulen statt. Zwischen den theoretischen Blöcken zu den Grundlagen des Bewegungsapparats und den therapeutischen Maßnahmen machen die Schülerinnen und Schüler Praktika in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Insgesamt dauert diese Ausbildung drei Jahre.

Ausbildungsberuf 3: Medizinische Fachangestellte (w/m/d)

Als medizinische Fachangestellte (w/m/d) übernimmst du die Assistenz, Betreuung und Beratung und die Organisation und Verwaltung in Arztpraxen. Du bist erste Ansprechpartner/-in für Patientinnen und Patienten. Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet dual sowohl in der Schule als auch in den Praxen statt.

Technik

Ausbildungsberuf 4: Fachinformatiker (w/m/d)

Wer Interesse an Computern und Software, logisches Denken und Mathekenntnisse mitbringt, findet mit der Ausbildung zum Fachinformatiker (w/m/d) vielleicht die Erfüllung. Du verbindest Hard- und Software. Es gibt die Möglichkeit einer dualen oder einer rein schulischen Ausbildung über einen Zeitraum von drei Jahren mit einem guten Gehalt.

Ausbildungsberuf 5: Mechatroniker (w/m/d)

Du bringst die Leidenschaft fürs Basteln und Schrauben, eine gute Analysefähigkeit und das Interesse an Technik und Elektrotechnik mit? Dann könnte die duale Ausbildung zum Mechatroniker (w/m/d) passen. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre bei gutem Gehalt, je nach Ausbildungsbetrieb.

Handel

Ausbildungsberuf 6: Immobilienkaufleute (w/m/d)

Wohnraum wird immer gesucht. Bei dieser dreijährigen Ausbildung lernst du, die Bewirtschaftung, Veräußerung und Vermittlung, Planung und Betreuung von Immobilien sowie die Organisation des Gebäudemanagements und sogar die Umsetzung von Marketingmaßnahmen.

Ausbildungsberuf 7: Kaufleute im Einzelhandel (w/m/d)

Die Aufgaben bei dieser Ausbildung sind vielfältig: Du berätst und verkaufst, du übernimmst die Kasse und kümmerst dich um Einkauf, Lagerung und Verwaltung. Die Ausbildungszeit dieser dualen Ausbildung beträgt drei Jahre mit monatlichem Gehalt.

Handwerk

Ausbildungsberuf 8: Dachdecker (w/m/d)

Klimaschutz wird mittlerweile großgeschrieben. Damit bist du mit einer Ausbildung zum Dachdecker (w/m/d) genau richtig. Denn hier geht es um Wärmedämmung, Isolation und nachhaltige Bauweisen. Die Ausbildung absolvierst du in einem Ausbildungsbetrieb mit Schulblöcken über insgesamt drei Jahre.

Ausbildungsberuf 9: Hörakustiker (w/m/d)

Als Hörakustiker (w/m/d) verbindest du gekonnt Handwerk, Technik und Gesundheitswesen. Die duale Ausbildung findet abwechselnd im Ausbildungsbetrieb vor Ort und in den Berufsschulen. Sie dauert insgesamt drei Jahre.

Ausbildungsberuf 10: Bäcker

Jetzt ganz frisch mit neuem Tarifvertrag lernt es sich als Azubi (w/m/d) im Bäckerhandwerk noch einmal besser. Die Ausbildung findet im Betrieb und der Schule statt und dauert insgesamt drei Jahre.

Von Inga Symann