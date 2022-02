Finde Deine Ausbildungsberufe mit Zukunft

Rostock

Wann ein Ausbildungsberuf Zukunft hat

Berufe mit Zukunft definieren sich über die damit verbundenen guten Karriereaussichten und ansprechende finanzielle Entlohnung. Dabei handelt es sich um Ausbildungsberufe, die eine bestimmte gesellschaftliche Relevanz besitzen. Die gute Nachricht: Zukunftsträchtige Berufe beschränken sich nicht auf bestimmte Branchen. Das bedeutet gute Chancen, das Passende zu finden, unabhängig davon, was Dir persönlich liegt. Ein Beruf mit Zukunft ist schließlich auch der, in dem Du eine Zukunft für Dich siehst.

Wie aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen die zukünftige Berufswelt beeinflussen

Die Digitalisierung bildet einen entscheidenden Faktor, wenn es um die (zukünftige) Entwicklung des Arbeitsmarktes geht. Daraus lassen sich zwei wesentliche Arten von Berufen ableiten. Da sind zum einen diejenigen, die die Digitalisierung aktiv mitgestalten. Zum anderen die Berufe, die davon beeinflusst werden.

Auch die technologische Entwicklung, künstliche Intelligenz und die Industrie 4.0 beeinflussen die Berufswelt. Zudem findet Dematerialisierung statt, die Umwandlung analoger Informationen und physischer Produkte in verschiedene digitale Formate. Ein Beispiel hierfür bietet der Zahlungsverkehr mit dem Wechsel von analogen zu digitalen Zahlungsmitteln. Dahinter steckt nicht nur der natürliche Fortschritt der Digitalisierung. Es ist auch eine Strategie, Stoffströme und damit Material- und Energieverbrauch zu reduzieren.

In diesen Branchen ist viel los

IT-Berufe

Bei Stichworten wie Digitalisierung ist es kein Wunder, dass IT-Berufe hoch im Kurs stehen, die digitale Arbeitsprozesse entwickeln und umsetzen. Auch im Bereich der Technik gibt es bei Ausbildungsberufen eine hohe Nachfrage. Gründe sind Themen wie beispielsweise E-Mobilität oder erneuerbare Energien. In beiden Branchen hast Du oftmals die Wahl, ob Du Dich für eine duale Ausbildung oder ein duales Studium entscheidest.

Gesundheit, Medizin und Pflege

Nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie zeigt sich die hohe Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Pflege. Ein Grund hierfür liegt in der steigenden Lebenserwartung. Damit geht ein hoher Bedarf an Personal in Pflege und Betreuung einher.

Bildungs- und Erziehungsbereich

Ein weiteres Feld, bei dem die Nachfrage an Nachwuchs nicht abreißt, ist der Bildungs- und Erziehungsbereich. Das betrifft neben Ausbildungsberufen, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen umfassen, auch soziale Berufe in Branchen wie der Pflege.

Ernährungsbereich

Bewusste Ernährungs- und Lebensweise sind Themenbereiche, die immer stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken. Daher stehen damit auch einige vielschichtige Ausbildungsberufe in Verbindung. Neben der Produktion von und der Versorgung mit Lebensmitteln geht damit auch ein wichtiger Beratungszweig einher. Denn viele Menschen suchen nach einem Betreuungsangebot, beispielsweise in Bezug auf individuelle Ernährungsweisen.

Handel- und Logistikbranche

Wie dank Themen wie Digitalisierung und Dematerialisierung ersichtlich, befindet sich die Handel- und Logistikbranche im Wandel. Dementsprechend braucht es auch hier Fachkräfte, die beispielsweise die Entwicklung im E-Commerce mitgestalten.

Medienbranche

Ein weiterer Bereich, den die digitale Entwicklung massiv beeinflusst, ist die Medienbranche. Dementsprechend gibt es auch hier eine große Anzahl an attraktiven und zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen.

Sieben exemplarische Beispiele für (zukünftig) gefragte Jobs

Programmierer

Programmierer erstellen mithilfe von Programmiersprachen eigene Programme am Computer und sorgen für deren reibungslose Funktion. Dieser IT-Beruf ist in diversen Branchen zu Hause, wodurch sich entsprechend vielfältige Aufgaben ergeben.

Mechatroniker

Im Beruf Mechatroniker verbinden sich Mechanik und Elektronik miteinander. Sie fertigen und überwachen technische Produkte und Anlagen. Diese technische Kunstfertigkeit lässt sich in verschiedenen Berufszweigen wie beispielsweise der Luft- und Raumfahrttechnik ausüben.

Altenpfleger

Hier unterstützt Du hilfsbedürftige ältere Menschen in ihrem Alltag. Dabei geht es neben der praktischen Hilfe auch um Deine Gesellschaft und ein offenes Ohr.

Erzieher

Erzieher übernehmen die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Neben dem klassischen Kindergartenjob stehen Dir nach Deiner Ausbildung beispielsweise auch Jugendzentren oder Familienberatungsstellen offen.

Diätassistent

Mit dieser staatlich anerkannten Ausbildung begleitest Du Einzelpersonen oder Familien bei einer individuellen und gesunden Lebensweise. Dabei geht es - obwohl die Bezeichnung das suggeriert - nicht immer nur um Gewichtsreduktion, sondern ganzheitliche Ernährungskonzepte.

Fluglotse

In diesem Beruf kontrollierst Du den Flugverkehr innerhalb eines bestimmten Luftraums vom Boden aus. Das bedeutet, Du überwachst diesen, gibst konkrete Anweisungen an die Piloten der Flugzeuge und kommunizierst mit anderen Fluglotsen.

Social Media Manager

In diesem Job betreust Du Accounts in den sozialen Netzwerken und bist dort für die Inhalte und Kommunikation zuständig. Bei Deiner Arbeit folgst Du bestimmten Marketingkonzepten beziehungsweise gestaltest Du diese mit.

Von lh