Rostock

„Jetzt abheben und einen handwerklichen Beruf erlernen!“ – das haben sich auch die neuen Auszubildenden der Dr. Diestel GmbH, Marten, Lukas, Jan, Ole und Elias gedacht. Denn anstatt den ganzen Tag im Bürostuhl zu verbringen, wollten sie ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen und gute Ideen direkt in die handwerkliche Tat umsetzen.

Handwerk wird auch in Krisenzeiten gebraucht

Auch hat die Corona-Pandemie eines gezeigt: Ein handwerklicher Beruf ist ein Beruf mit Perspektive und Systemrelevanz, denn auch in Krisenzeiten müssen technische Anlagen installiert und gewartet werden, da durch die Arbeiten Funktion und Nutzbarkeit von Gebäuden unterschiedlichster Art sichergestellt werden, wie etwa von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Auch in diesen schwierigen Zeiten sind die Auftragsbücher daher voll, denn für Handwerker gibt es immer etwas zu tun.

Vier Berufe können bei der Dr. Diestel GmbH erlernt werden

Deshalb haben sich die Fünf für eine dreieinhalbjährige handwerkliche Ausbildung bei der Dr. Diestel GmbH in Rostock entschieden, bei der vier Berufe im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung erlernt werden können: Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Konstruktionsmechaniker.

Handwerksberufe vorgestellt

Als Mechatroniker für Kältetechnik planst, montierst und wartest du Kältesysteme, installierst elektrische Komponenten, Hard- und Software, baust Steuerungen auf und prüfst diese. Bevor die Planung und Montage einzelner Komponenten jedoch erfolgt, wird der Kunde vorab durch dich in beratender Funktion informiert, welche Kühlanlagen aus ökologischer und ökonomischer Sicht geeignet sind.

Im Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wiederum planst und installierst du versorgungstechnische Anlagen und Systeme, wartest diese und setzt sie instand.

In der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik lernst du alles rund um die elektronische Welt in Gebäuden. Zu deinen Aufgaben gehören dabei u.a. das Konzipieren von elektronischen Systemen, das Installieren und die Inbetriebnahme von Energiewandlungssystemen und ihren Leiteinrichtungen, das Aufstellen und Inbetriebnahme von Geräten, das Installieren und Konfigurieren von Gebäudeleit- und Fernwirkeinrichtungen.

Als Konstruktionsmechaniker stellst du Metallbaukonstruktionen jeglicher Art her. Da die einzelnen Bauteile nicht nur manuell, sondern auch mithilfe maschineller Verfahren angefertigt werden, wird dir in der Ausbildung beigebracht, wie man die Maschinen auswählt und einrichtet. Zudem lernst du Schablonen herzustellen und Bleche, Rohre oder Profile umzuformen. Ganz allgemein – wie in allen industriellen Metallberufen – wirst du in deiner Ausbildung auch darin unterrichtet werden, wie man Arbeitsabläufe plant und steuerungstechnische Unterlagen auswertet.

Und wer sind wir?

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern, das bereits seit 1991 in den Geschäftsfeldern der Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Reinraumtechnik erfolgreich tätig ist. Dabei werden die Bereiche des technischen Anlagenbaus samt der Durchführung von Service-, Projektierungs- und Wartungsarbeiten mit eigenem, hoch qualifiziertem Fachpersonal in unserem Unternehmen abgedeckt. Mach auch du deinen ersten Karriereschritt bei uns und unterstütze unser Team bei diesen Aufgaben.

Kontakt und Infos Wenn dir die Bedienung modernster Technik Spaß macht und du den Fortschritt und das Ergebnis deiner Arbeit am Ende des Tages mit eigenen Händen begutachten möchtest, dann ist bestimmt einer der Handwerksberufe, die wir ausbilden, genau der richtige für dich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unsere Karriereseite.

