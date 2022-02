FSN Fördertechnik - GEMEINSAM GROSSES BEWEGEN

Rostock

Bei uns lernst Du, wie man Herausforderungen meistert und Du deine Stärken im Team optimal einsetzen kannst. So wirst Du ideal auf die Arbeitswelt vorbereitet und kannst Dein Potential voll entfalten. Werde ein echter Ferdinand Schultz Nachfolger und lerne an unserem Standort Rostock oder Schwerin:

• Ausbildung KFZ-Mechatroniker für Gabelstapler (m/w/d)

• Ausbildung Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Sende uns jetzt Deine Bewerbung und erzähl uns mehr über Dich: Konntest Du schon Erfahrungen in dem Bereich sammeln? Was sind Deine Ziele? Was gefällt Dir an FSN? In deinem Lebenslauf erzählst Du uns etwas über Deine Praktika, welche Schule Du besuchst und ob Du Dich zum Beispiel in einem Verein engagierst. Zusammen mit Deinen beiden letzten Zeugnissen sendest Du uns alles per E-Mail an bewerbung@fsn.de!

Bewirb dich unter https://fsn.de/jobs

Wir freuen uns auf Dich!

Von FSN Fördertechnik