Roggentin

Wer sich für eine Ausbildung bei Globus entscheidet, dem stehen von Anfang an alle Türen offen. So rotieren die jungen Menschen durch verschiedene Bereiche im Markt und entscheiden danach mit ihrem Ausbildungsleiter, in welchem Bereich sie sich spezialisieren möchten. Unser Unternehmen besteht aus sehr engagierten Mitarbeitern, die mitwirken, zukunftsgerichtet und eigenverantwortlich handeln und dadurch miteinander verbunden sind. Ein Globus-Center kommt nicht von der Stange, sondern ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in der eigenen Region.

Frische und eine hohe Qualität der Ware stehen bei Globus im Fokus. Das garantieren die Globus-Mitarbeiter und auch die Azubis täglich ihren Kunden. Quelle: Globus

Jeden Tag etwas Neues erleben!

Frische, Qualität und Eigenproduktion stehen dabei genauso im Fokus wie der Verkauf von Lebensmitteln, Haushaltswaren, Spielwaren, Textilien, Elektro- und Schreibwaren oder Büchern. In der hauseigenen Meisterbäckerei, Fachmetzgerei und dem Restaurant sowie an der Fisch- und Käsetheke werden täglich eine Vielzahl von Produkten selbst hergestellt. Regionale und lokale Partnerschaften spielen bei Globus eine zentrale Rolle. Soziales Engagement wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen ist für uns selbstverständlich.

Positives Betriebsklima, abwechslungsreiche Ausbildung

Vor über 190 Jahren wurde Globus als Familienunternehmen im Saarland gegründet. Seit 25 Jahren hat Globus Rostock-Roggentin einen festen Platz in der Region und ist zu einem wichtigen Bestandteil im Leben seiner Kunden geworden. Der Globus-Nachwuchs kann sich schon ab dem ersten Tag selbst in das Unternehmen einbringen und Verantwortung übernehmen. An seiner Seite stehen unsere Mitarbeiter, die wahre Könner ihres Fachs sind. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer täglichen Arbeit ist auch der respektvolle und freundliche Umgang miteinander. Jeder hat hier die Chance, zu zeigen, was er wirklich kann. Wie in einer großen Familie.

Azubis bei Globus haben gut lachen. Sie arbeiten in einem Team mit positivem Betriebsklima und bei Fragen finden sie bei allen Kollegen ein offenes Ohr. Quelle: Globus

Übernahme bei erfolgreichem guten Abschluss

Seit 2013 garantiert Globus bei entsprechender Leistung eine Übernahme nach der abgeschlossenen Ausbildung. Während der Ausbildung wird niemand allein gelassen. Einmal im Monat findet eine Weiterbildung mit einer angestellten Warenkundelehrerin vor Ort statt. „Das hilft, in der Schule den Durchblick zu bewahren“ meinen unsere Azubis.

Regelmäßige Fortbildungen im „Top-Ausbildungsbetrieb“

Bereits zum 9. Mal in Folge wurde Globus Rostock-Roggentin von der IHK zu Rostock als „Top-Ausbildungsbetrieb 2021“ ausgezeichnet. Und auch nach der Ausbildung werden die Mitarbeiter durch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gefördert. Übrigens erhielten wir in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Folge das Zertifikat „auditberundundfamilie“, mit dem unsere Einstellung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewürdigt wurde. Denn wir berücksichtigen Faktoren wie unterschiedliche Lebensphasen und Generationenzugehörigkeit unserer Mitarbeiter.

Mit einem Ziel vor Augen und voller Power kannst du bei uns richtig durchstarten. Begib dich gemeinsam mit uns auf Entdeckungsreise und mach dich auf in deine sichere Zukunft bei Globus in Rostock-Roggentin.

Wir bilden 2022 aus

Verkäufer (m/w/d)

Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel

Fachverkäufer (m/w/d) im Lebensmittelhandwerk - Metzgerei

Fleischer (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik/Lager

Lust, uns näher kennenzulernen? Dann kannst du jederzeit ein Praktikum bei uns im Markt absolvieren. Informationen zu Ausbildungsplätzen bei Globus gibt es hier. Informationen zu Stellenangeboten bei Globus gibt es hier. Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Rostock-Roggentin Globusring 1, 18184 Rostock Ansprechpartnerin: Frau Becker E-Mail: a.becker@globus.net

Von OZ