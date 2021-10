Rostock

Als Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker bei HEFA leistest du mit handwerklichem Geschick einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die Menschen sich zu Hause auch sicher fühlen. Denn du sorgst mit den Qualitätsprodukten des Unternehmens HEFA für farbliche, stilvolle Akzente und verlängerst die Terrassensaison. So wird der Kunde vor unliebsamen Blicken, vor Wärme, fliegenden Plagegeistern und ungebetenen Gästen geschützt. Das alles funktioniert heute auf Wunsch höchst komfortabel. Die HEFA-Produkte, mit denen du auch als Azubi schon arbeitest, sind so ausgestattet, dass die Steuerung per Funk oder Smart Home überhaupt kein Problem ist. Eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe für einen Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker und eine abwechslungsreiche Ausbildung.

Familienunternehmen HEFA – top Service

HEFA ist ein seit 1969 familiengeführtes Markenunternehmen in Norddeutschland. Auch in Rostock-Gehlsdorf ist eine Niederlassung etabliert. Das Unternehmen liefert und montiert hochwertigen Sonnen- und Insektenschutz, Garagentore, Vordächer und Terrassenüberdachungen. Mit dem Stammsitz in Kremperheide und den Zweigstellen in Kiel, Büdelsdorf und Rostock wird nahezu der komplette norddeutsche Raum abgedeckt. Faire Preise, höchste Qualität und top Service werden garantiert.

Folgende Voraussetzungen sollten Bewerber/innen mitbringen:

überwiegend guter Hauptschul- oder Realschulabschluss

technisches Verständnis und Interesse an neuesten Technologien

handwerkliche Geschicklichkeit

Kundenfreundlichkeit

Bereitschaft zur Teamarbeit

Was machen Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker?

In der Niederlassung in Rostock-Gehlsdorf kannst du eine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikers absolvieren. Du möchtest wissen, was die genau tun? Dann schau Dir doch mal das Video von Izzwo an. Egal ob drinnen in der Werkstatt oder draußen beim Kunden; egal, ob Rollladen oder Sonnenschutz; egal, ob Kälte- oder Hitzeschutz oder komplexe Steuerungen. Eine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikers bietet dir umfangreiches Know-how dafür und noch viel mehr!

Was wir unseren Azubis bieten:

- eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung in einem freundlichen Team

- ein positives Betriebsklima

- eine gute Ausbildungsvergütung

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- unbefristete Übernahme bei erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

- Möglichkeit zum Schnupperpraktikum mit Vergütung

Haben wir dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Kontakt HEFA – Hans Eggert Fahl GmbH 18147 Rostock-Gehlsdorf Am Hechtgraben 12 Telefon 0381 659230 Mail: verkauf_hro@hefa-fahl.de www.hefa-fahl.info HEFA-Karriereportal

