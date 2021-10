Dummerstorf

Die duale Berufsausbildung wird beim NORMA Lebensmittelfilialbetrieb großgeschrieben und ist dem Lebensmittel-Discounter sehr wichtig. Auch in diesem Jahr wurde NORMA mit dem Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ 2021 durch die IHK Rostock, Schwerin und Neubrandenburg ausgezeichnet. Mit der Ehrung „Top-Ausbildungsbetrieb“ wird sehr großes Engagement der Unternehmen in der dualen Ausbildung hervorgehoben. Es ist ein gutes Aushängeschild für eine hohe Ausbildungsqualität und steht für die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung der dualen Ausbildung in dem ausgezeichneten Unternehmen.

Begrüßung in Dummerstorf

Zum Ausbildungsstart wurden die neuen Auszubildenden im Logistikzentrum in Dummerstorf herzlich begrüßt, lernten die Unternehmensleitung kennen und erhielten einen ersten Einblick in die spannende Arbeitswelt bei NORMA. Die jungen Auszubildenden erhielten eine Führung durch die einzelnen Resorts, von Disposition über Verwaltung bis Expansion, sowie durch das moderne, 20 000 Quadratmeter große Logistikzentrum. Die flachen Hierarchien, starken Übernahmechancen und die guten Aufstiegsmöglichkeiten wurden dargestellt. Die besten Wünsche für die Ausbildung und die zukünftige Karriere bei NORMA wurde den Azubis zum Ausbildungsstart mitgegeben.

Ausbildung in 67 Filialen

In allen 67 Filialen des Niederlassungsgebietes kann die Ausbildung zum Verkäufer/in (m/w/d) bzw. Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) absolviert werden. Darüber hinaus bietet Norma im Logistikzentrum Dummerstorf Ausbildungsplätze im Bereich Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) sowie die Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d) bzw. Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) an.

Sehr gute Vergütung

Unabhängig davon, auf welchen Ausbildungsberuf die Entscheidung fällt, erhält jeder eine abwechslungsreiche und umfassende Ausbildung und beginnt am 1. August 2022. Zudem gibt es eine sehr gute Ausbildungsvergütung (1. Jahr: 1000 Euro, 2. Jahr: 1100 Euro, 3. Jahr: 1300 Euro).

Duales Bachelor-Studium

Ein duales Bachelor-Studium im Bereich BWL-Handel kann ab 1. September 2022 im NORMA Logistikzentrum gestartet werden. Diese praxis- und anwendungsorientierte Ausbildung in Kombination mit einem Bachelor-Studium auf wissenschaftlichem Niveau erfolgt in einem dreieinhalbjährigen Studiengang, der sich aus theoretischen und praktischen Ausbildungszeiten zusammensetzt. Der Vorteil dabei ist, dass bereits ab dem ersten Semester eigenes Geld verdient wird – 1500 Euro im ersten Jahr, 1600 Euro im zweiten Jahr und 1800 Euro im dritten Jahr.

Bewerbungen willkommen

Wer sich für ein duales Studium oder die Ausbildung in unseren Berufen interessiert, kann sich unter www.norma-online.de informieren und bewerben. Die Bewerbungen für ein Studium oder eine Ausbildung in den Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen oder im Logistikzentrum Dummerstorf können auch direkt an dum.ausbildung@norma-online.de zu Händen Frau Naborowski gesendet werden.

Mehr als 1450 Filialen NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG zählt mit über 1450 Filialen zu den bedeutendsten Handelsunternehmen im Lebensmitteldiscount. Seit 50 Jahren bietet NORMA Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs und Nonfood-Artikel in hervorragender Qualität zu äußerst günstigen Preisen an.

Von OZ