Rostock

20 Prozent könnten mobile Azubis bei ihrer Autoversicherung sparen, wenn sie sich bei der Teil- oder Vollkaskoversicherung für einen Vertrag mit Werkstattbindung entscheidet. Diese Verträge werden immer beliebter. Dabei ist in erster Linie wichtig, einen vertrauenswürdigen Anbieter auszuwählen.

Kunde spart, Werkstatt hat Aufträge

Mit der Werkstattbindung, auch Werkstatttarif oder Werkstattbonus genannt, erklärt sich der Versicherte dazu bereit, Kaskoschäden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers reparieren zu lassen. Die Werkstätten erhalten so mehr Aufträge und können durch eine hohe Auslastung ihre Reparaturpreise günstiger kalkulieren. Dieser Vorteil wird an die Versicherungskunden weitergegeben. Deren Autoversicherungen werden dadurch günstiger.

Garantie auf durchgeführte Arbeiten

Die Partnerwerkstätten der Versicherer sind in der Regel von TÜV oder DEKRA geprüft und gewähren auf die durchgeführten Arbeiten eine Garantie. Allerdings ist die Anzahl der Reparaturbetriebe nicht in jeder Region gleich hoch. In Großstädten sind sie oft flächendeckend vertreten, in ländlichen Regionen nicht immer. Autofahrer sollten deshalb darauf achten, welchen Service der Versicherer bietet. In den Versicherungsleistungen sollte vor allem ein Hol- und Bring-Service eingeschlossen sein. Das defekte Auto wird dann zur Reparatur abgeholt und anschließend wieder zurückgebracht. Idealerweise erhält der Kunde über die Versicherung für die Dauer der Reparatur auch ein kostenloses Ersatzfahrzeug.

Bindung nur bei Kaskoschäden

Wichtig zu wissen: Die Bindung an ein Werkstattnetz gilt ausschließlich für Kaskoschäden. Hierzu zählen selbstverschuldete Schäden (Vollkasko) oder beispielsweise Wildunfälle und Hagelschäden (Teilkasko). Für Inspektionen und Wartungsarbeiten kann der Versicherte stets eine Werkstatt seiner Wahl aufsuchen.

Von Kerstin Rathje-Wesselow