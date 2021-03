Rostock

Hotelfachleute sind in allen Abteilungen eines Hotelbetriebes tätig. Sie arbeiten am Empfang, in der Reservierung, im Verkauf, im Service, im Wirtschaftsdienst (Etage) oder in der Veranstaltungsabteilung (Bankett). Sie planen und organisieren die wesentlichen Arbeitsabläufe im Hotel.

Hotelfachleute haben beste Karrieremöglichkeiten in allen Abteilungen eines Unternehmens: Etage, Rezeption, Reservierung, Verkauf, Restaurant, Bankett oder Verwaltung. Sie haben die Chance, zum Abteilungsleiter, Hoteldirektor oder selbstständigen Unternehmer eines gastgewerblichen Betriebes aufzusteigen.

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, besser mittlere Reife bzw. Abitur

Ausbildungsort: Duale Ausbildung im Hotelbetrieb und in der Berufsschule

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Weitere Ausbildungsrichtungen:

Ausbildung zu Hotelkaufleuten

Ausbildung zum Assistenten im Hotelmanagement

Von VS