Die solltest du kennen: 6 coole Ausbildungsberufe mit Zukunft

Rostock

Aber was dann? Vielleicht ist eine Ausbildung nach der Schule eine gute Lösung für dich. Diese Ausbildungsberufe solltest du 2022 unbedingt auf dem Schirm haben.

Ausbildungsberufe aktuell – den passenden finden

Der digitale Wandel hat uns voll im Griff. Und auch die Joblandschaft verändert sich rasant. Neue Ausbildungen und Berufsfelder entstehen. Doch auch traditionelle Ausbildungsberufe sind in der Zukunft weiterhin gefragt. Das Beste an einer Ausbildung ist jedoch, dass du in den meisten Jobs von Anfang an dein eigenes Geld verdienst und jeden Tag neue Berufserfahrungen sammeln kannst. Jetzt musst du nur noch den passenden Ausbildungsberuf für dich ausfindig machen.

Jobs mit Zukunft: Das gilt es bei der Wahl zu beachten

Die Frage „Wo verdient man am besten in der Ausbildung?“ ist sicherlich die erste, bei der Suche nach den passenden Ausbildungsberufen. Doch das ist nicht alles. Es gibt auch andere wichtige Aspekt, die du langfristig bedenken solltest. An erster Stelle steht dabei: Wo möchtest du hin und was möchtest du erreichen? Weiter Punkte sind zum Beispiel:

- Hast du Freude an dem Beruf?

- Kannst du dir vorstellen, lange in diesem Job zu bleiben?

- Falls dir der Job langfristig nicht mehr ausreicht – könntest du auf irgendeine Weise auf den Kenntnissen hieraus aufbauen?

- Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten?

Diese Ausbildungsberufe bleiben im Trend

Einen Beruf mit Zukunft wünscht sich jeder, doch Garantien gibt es bei der Berufswahl leider nie. Es gibt aber Berufe, die auch über den heutigen Tag hinaus gefragt sein werden. Einige davon hattest du vielleicht gar nicht als Ausbildungsberufe im Kopf. Ganz grob kannst du für dich überlegen, welche Sparte für dich infrage käme: Ob Technik, Soziales, Gesundheit, IT, Logistik oder Handel – du findest bestimmt das Richtige für dich.

Ausbildungsberuf 1: Fachkraft Hafenlogistik (m/w/d)

Der staatlich anerkannte Ausbildungsberuf eignet sich besonders für Menschen, die das Wasser lieben. Fachkräfte für Hafenlogistik sorgen in See- und Binnenhäfen für reibungslose Abläufe beim Warenumschlag. Beschäftigungsbetriebe sind zum Beispiel Reedereien, Betriebe des Warenumschlags in See- oder Binnenhäfen oder in Betrieben der Warenkontrolle.

Ausbildungsberuf 2: Fachinformatiker (m/w/d) Betriebsführung Windkraft

Bei Informatik denkt man meistens nicht zuerst an Windenergie. Aber in Zeiten der alternativen und erneuerbaren Energien hat eine Ausbildung in diesem Bereich gute Perspektiven. Fachinformatiker in diesem Bereich sind besonders in den Bereichen Monitoring, Controlling und Berichtswesen von Windenergieanlagen und Windparks tätig.

Ausbildungsberuf 3: Hörakustiker (m/w/d)

Im Hörakustiker-Handwerk geht es abwechslungsreich zu. Hier kannst du Handwerk und digitale Technik mit medizinischen, psychologischen und kommunikativen Kenntnissen verbinden. Häufig ist die Ausbildung dual angelegt.

Ausbildungsberuf 4: Kaufleute (m/w/d) im Einzelhandel

Hier lernst du betriebswirtschaftliches und verwaltungstechnisches Fachwissen für die tägliche Praxis im Einzelhandel inklusive moderner Informationstechnik.

Ausbildungsberuf 5: Immobilienkaufleute (m/w/d)

Wohnraum wird immer gesucht. Der Beruf umfasst die Bereiche Bewirtschaftung, Veräußerung, Planung und Betreuung, technische Organisation sowie Marketingmaßnahmen rund um Immobilien.

Ausbildungsberuf 6: Pflegefachleute (m/w/d)

Berufe im Gesundheitswesen sind gefragt wie nie zuvor. Hier tut sich gerade viel. Der Bedarf an Pflegefachleuten ist groß und die Ausbildung vielfältig. Ein Beruf, in dem man viel Gutes tut und der vor allem Zukunft hat.

Von [Inga Symann]