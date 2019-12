Auf geht’s ins Abenteuer 2.0

Rostock

Der Radtraum durch Südamerika geht weiter: Abenteuer-Junkie und Radfreak Thomas Schröder aus MV setzt seine Tour fort. Eine Krankheit zwang den 36-Jährigen im April dieses Jahres in die Knie, sodass er seine zu der Zeit geplante Reise abbrechen musste. Nun ist er wieder fit. Dem langersehnten Start steht nichts mehr im Wege. In zwei Monaten fliegt er nach Lima. Über seine erste Reise nach Bejing hat er bereits ein Buch geschrieben und Vorträge gehalten. Gerade schreibt er noch an seinem Buch über die letzte Reise: #G9to­America.

Im Januar 2020 also wird Thomas seine halbvollendete Reise fortsetzen. Sein Plan: Er radelt wie immer aus der mecklenburgischen Provinz Gnoien los – bis zum Berliner Flughafen. Mit dem Flieger wird er dann in Lima landen, der Hauptstadt Perus. Er startet von dort, weil er seine zweite Radreise dort abbrechen musste. Der Grund war eine Krankheit: „Ich hatte einen starken Verdacht auf Malaria, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. Ich habe mich dann in Deutschland erst mal richtig durchchecken lassen“, erzählt der 36-Jährige, der sich Brasilien als Ziel seiner Reise gesetzt hat. Nun plant er vier Monate ein, um Chile, Argentinien und schließlich Rio de Janeiro zu erreichen. In diesem Jahr war er schon knapp sieben Monate mit dem Rad unterwegs und legte rund 12 000 Kilometer zurück. Mehr als 8000 Kilometer werden es sein, wenn er in Brasilien angekommen sein wird.

Rückblick: Thomas radelte nach Hamburg. Von dort ging es mit dem Containerschiff nach New York und weiter in den Süden. Er wollte dem kalten Winter entfliehen. „Es war echt nass und kalt im vergangenen Oktober. Ich habe teilweise noch draußen im Zelt geschlafen. Das war wirklich schon Kotzgrenze“, gibt der Familienvater zu, der einige Tage in Baltimore ein Stundenhotel aufsuchen musste. „Die Matratzen waren so durchgelegen und eklig. Deswegen habe ich immer in meinem Schlafsack gepennt. Die Motels sind wirklich so, wie sie in diesen Hollywoodstreifen immer dargestellt werden. Man hört alles, was in den anderen Räumen passiert“, erzählt er mit einem Du-weißt-schon-was-ich-meine-Grinsen.

Thomas legt rund 100 Kilometer pro Tag mit dem Rad zurück

Im April 2015 fiel der Startschuss: Thomas trat seine erste große Fahrt an. Es ging nach Bejing/ Peking. Acht Länder in fünf Monaten: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Russland, Kasachstan, Kirgisistan und China. Rund 100 Kilometer radelte er pro Tag. Mit an Bord waren stets 50 Kilogramm Gepäck. Deswegen legte er großen Wert darauf, einen robusten Stahlrahmen und vor allem einen stabilen Gepäckträger am Fahrrad zu haben, der die schweren Fahrradtaschen hält. „Ich wollte etwas Großes machen“, erzählt er. Dafür gab er seinen Job als Eventmanager auf und löste zudem seine Wohnung auf. All seine Möbel und Klamotten, die er nicht mehr benötigte, verkaufte er – er veranstaltete einen Hausflohmarkt. Mitgenommen hat er fast nichts, außer: Zelt, Schlafsack, Isomatte und Kreditkarte. „Mehr braucht man nicht. Eine grobe Planung und die Visakarte sind nötig, und dann fährt man einfach los“, erklärt der leidenschaftliche Patria-Radfahrer, der extrem darauf achtet, Flugzeuge und Schiffe für den Transfer zu meiden. Bei seiner Tour nach Bejing ist es ihm auch gut gelungen. Er bewegte sich ausschließlich auf den Landwegen. Auch in puncto Schlafen vermied er Unterkünfte in Städten. Er suchte nach ruhigen Plätzen außerhalb der Metropolen, um sein Zelt aufzuschlagen. „Außer wenn ich durchnässt oder krank war“, erzählt der zweifache Familienvater, „dann schlief ich drinnen.“

In Asien war er ein beliebtes Fotomotiv

Die Chinesen wollten ständig Fotos mit ihm knipsen, „mit dem großen, schmutzigen Kerl“. Denn es gab 21 Tage, wo er richtig stank. „Ich schwitzte so sehr, aber es gab eben nirgendwo eine Dusche in der Wüste Chinas. Doch auf das tägliche Zähneputzen konnte und wollte ich nicht verzichten. Das war wichtig für mich.“ Auch wenn seine Reisen überwiegend heiter und fröhlich sind, fühlte er sich zwischendurch ziemlich einsam. Niemand war an seiner Seite, mit dem er sich über seine atemberaubenden Eindrücke und Erlebnisse austauschen oder gar über Probleme reden konnte. Der Höhepunkt war, als er in der Taklamakan-Wüste ( Gobi) sein Lager aufschlug und ihn eine SMS seiner Freundin, die Mutter seines Sohnes, mit den Worten ereilte: Es ist Schluss. „Ich war ziemlich fertig und traurig“, erzählt er rückblickend. Niemand war da, mit dem er darüber hätte reden können. „Das war ein echt furchtbarer Moment.“ Immerhin hatte er zwei Medien, die er zur Kommunikation mit seinen Freunden, Interessierten und seiner Familie nutzte: sein Handy und Laptop. Mit dem befüllte er seinen Daily Blog. „Das war mein Sprachrohr nach draußen.“ So wussten seine Freunde und seine Verwandtschaft immer genau, wo er sich gerade befindet und was er wieder erlebt hat. Doch das sei natürlich nicht vergleichbar. Es ist natürlich anders, wenn man einen direkten Freund mit an seiner Seite hat. Er hatte es auch versucht. Er lernte in Kasachstan einen Kompagnon kennen, der auch allein mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie sind ein paar Tage zusammen gefahren. Allerdings stimmte die Chemie dann doch nicht und sie trennten sich wieder.

Familie und Freunde begrüßen den Abenteurer in der Heimat

Als er dann schließlich nach Monaten wieder heimkam, war er heilfroh und überglücklich. Zu seiner Überraschung hatten seine Freunde eine große Begrüßungsparty auf dem Gnoiener Marktplatz organisiert, erinnert sich Thomas, der mit sechs Kilo weniger auf den Rippen in seine Heimat zurückkehrte.

Um sich seine Rad-Trips zu finanzieren, initiierte er Crowd-Funding-Projekte. Er suchte sich eigenständig seine Sponsoren aus, beispielsweise für Zelt, Sandalen oder auch Handyvertrag. So hatte er keine Verpflichtungen gegenüber seinen Sponsoren. Er musste nicht ständig etwas online posten, um Werbung für die Unternehmen zu machen. Mit seinen Reisen kann der Radfreak sagen, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Geld verdiente er anschließend mit seinem Buch und den Vorträgen. „Einmal durfte ich meine Geschichte auf dem Erfurter Flughafen erzählen, das hat echt Spaß gemacht. Ich bin wirklich dankbar, dass ich all das erleben durfte.“

Von Luisa Schröder