Rostock

Duckstein-Festival in Binz auf Rügen

Beim Duckstein-Festival in Binz lässt sich noch bis zum 1. September „Kunst, Kultur & Kulinarisches“ erleben. Das Open-Air-Festival präsentiert den Gästen musikalische Höhepunkte, spannendes Straßentheater, eine Designausstellung sowie kulinarische Leckereien – und eine Auswahl an frisch gezapften Duckstein-Spezialitätenbieren. Geöffnet ist das Festival rund um den Kurplatz freitags und sonnabends von 11 bis 23 Uhr sowie sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr.

Krebsessen in Ulrichshusen

Es zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen in MV – das alljährliche Krebsessen in Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die rund 500 Gäste sind in die Festspielscheune zum Schalenschmaus mit Konzert geladen. Für die Veranstaltung gibt es keine öffentlichen Tickets. Der Zutritt erfolgt ausschließlich über Einladung.

28. Internationales Gitarrenfestival in Kühlungsborn

Zum Abschluss des Festivals spielt Gitarrist Maximilian Mangold am Sonnabend in der Kunsthalle Kühlungsborn ab 20 Uhr zeitgenössische und spanische Musik.

Karneval der Tiere im Zoo

Es ist das große Open-Air zum 120. Geburtstag des Rostocker Zoos. Das Deutsche Kammerorchester Berlin, das Klavierduo Katia und Marielle Labèque sind Teil des Programms, das unter dem Titel „Karneval der Tiere“ steht und Werke von Strauss, Rossini, Mozart und Saint-Saëns präsentiert. Einlass: 16 Uhr Konzertbeginn: 18 Uhr

Pangea-Festival auf Pütnitz

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz werden beim Pangea-Festival rund 14 000 Besucher erwartet. Headliner des Musik-Line-Ups des diesjährigen Pangea-Festivals auf Pütnitz ist Marsimoto. Sein Auftritt ist für Sonnabend geplant.

Rockfestival in Jamel

Zum 13. Mal wollen die Besucher des Festivals „ Jamel rockt den Förster“ gegen die starke Neonaziszene in dem Dorf im Landkreis Nordwestmecklenburg demonstrieren. Welche Bands am Sonnabend spielen, bleibt wie in den vergangenen Jahren bis zum Auftritt geheim. Die 1200 Tickets sind bereits seit November ausverkauft.

Von Juliane Lange