Ludwigslust

In den letzten Stunden gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwölf Wildunfälle. Es wurden keine Personen verletzt. Jedoch entstanden hohe Sachschäden, die in Einzelfällen mehrere tausend Euro betragen.

Die Polizei warnt vor Wildunfällen und appelliert an alle Kraftfahrer, vorausschauend und angepasst zu fahren. In Ludwigslust machen Wildunfälle 40 Prozent der Gesamtunfälle aus. Die Polizei gab an, dass im vergangenen Jahr 2975 Wildunfälle gezählt wurden.

Mehr zum Lesen:

Sechs Wildunfälle in einer Nacht rund um Grimmen

Zwei Verletzte nach Wildunfall vor Usedom

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.08.

Von OZ