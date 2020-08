Zinnowitz

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes fünf vor zwölf. Dem Blauen Planeten droht das explosive Aus, doch die Menschen kaufen weiter, als ob oder obwohl es kein Morgen gäbe. Der österreichische Autor Jura Soyfer (1912-1939) und der Anklamer Regisseur Wolfgang Bordel halten ihnen auf der Bühne einen Spiegel vor, in den hineinzuschauen dem Publikum hier und da schon wehtut. Aber das soll es wohl auch, denn am Rande des Abgrunds zu stehen und dennoch so weiterzumachen wie bislang, gehört zu den schmerzhaften historischen wie aktuellen Erfahrungen der Neuzeit; egal ob die Völker der Welt miteinander im Vernichtungskrieg liegen, oder eine Pandemie sich von Peking über Berlin bis Rio de Janeiro ausbreitet und Zehntausende dahinrafft. Wo den Armen der Tod droht, winken dem Kapital unglaubliche Profite. Ein Träumer, wer da auf Vernunft und Weisheit der Machthaber setzt.

Es spielt das erste Studienjahr der Zinnowitzer Theaterakademie

Das erste Studienjahr der Zinnowitzer Theaterakademie zeigt in seiner Sommerinszenierung einen beachtlichen Schritt mutiger Einmischung. Der noch junge Soyfer hat das Stück „Der Weltuntergang oder die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang“ abgeliefert, als der Nationalsozialismus in Deutschland und Europa Fuß fasste, um rasch zu Untaten nicht gekannten Ausmaßes auszuholen. Und obwohl der „österreichische Brecht“ heute hierzulande kaum noch bis gar nicht mehr inszeniert wird, hält Bordel – gerade mit dem MV-Landeskulturpreis geehrt – demonstrativ an ihm fest. Und das ist gut so, sind doch die aktuellen Herausforderungen keinen Deut lapidarer als jene in den 1930er Jahren. Damals wie heute stellt sich die Frage: Warum eigentlich handelt ihr nicht?

Nummernprogramm mit ordentlich Tempo

Das alternativ einspringende Sonnensystem nimmt in der planetarischen Halle des Lichtes daher das Heft des – gelegentlich skurrilen bis platt-komödiantischen – Handelns in die Hand, musiziert als sinfonisches Orchester (ohne Instrumente) und tanzt Walzer bei Abstandswahrung mit Kunststoffscheiben als Infektionsschutz. Da kommt die später auf die Bühne gestellte Losung, „Wir sind nicht systemrelevant, wollen aber auch leben!“, geradezu erwartungsgemäß hinzu. Mit reichlich Schwung und modernen Wort- wie Musik-Sentenzen aus der Neuzeit nimmt das Nummernprogramm ordentlich Tempo auf, wobei sich dabei einige der künftigen Mimen besonders hervortun: Vor allem Bozena Bjarsch in den Rollen des Führers, der Diplomatin und intellektuellen Dame überzeugt durch ihr dauerhaft ernsthaftes Spiel mit Körper, Mimik und Gestik. Ähnliches bewirken Maximilian Sterba (Professor Guck) und Gregor Scheil (Komet Konrad) durch klare Sprache, Dynamik und das Vermögen, den Gefahren womöglich kitschiger Momente im Stück gekonnt zu entgehen.

Eine gelungene Premiere

Zurück zur Geschichte. Die geplante Radikalkur für die Erde entfällt schließlich, da sich der Komet in sie verliebt – welch schönes Happy End. Doch bevor das sichtbar wird, kommen unter anderem Faust und Hitler, der Wiener Walzer und Ischgl sowie das Beamtentum (nicht nur das deutsche) zu Wort, dürfen Parteipolitiker und die Entlarvung ihrer Worthülsen nicht fehlen. Bordel als sehr politischer Mann des Theaters kann hier seinem Affen reichlich Zucker geben und wird mit dem Schauspielensemble dafür am Ende kräftig beklatscht. Eine gelungene Premiere, die Zeitgeist, Fantasie und die Hoffnung darauf, dass dennoch am Ende alles gut ausgehen möge, vereint. Lediglich hier und da eine Prise weniger Klamauk wäre vielleicht mehr gewesen.

Von Steffen Adler